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Из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Как проходил чемпионат по стрельбе из штатного оружия под Борисовом?

28 октября 2020 07:41
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Новости Беларуси. Из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Чемпионат по стрельбе из штатного оружия прошел под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проводился в рамках спартакиады Вооруженных Сил.

Участие принимали более 50 военнослужащих в составе восьми команд.  

Из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Как проходил чемпионат по стрельбе из штатного оружия под Борисовом?-1

Дмитрий Шустиков, заместитель председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил:  
Здесь, кроме навыков стрельбы, стрелок демонстрирует еще навыки передвижения с оружием, перезаряжания оружия, стрельбу из неудобных положений. Кроме прочего, что очень важно, стрелок сам принимает решения, в какой очередности и каким образом поражать ему мишени.  

Из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Как проходил чемпионат по стрельбе из штатного оружия под Борисовом?-4

Из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Как проходил чемпионат по стрельбе из штатного оружия под Борисовом?-6

Отметим, что по итогам трех дней турнира лучшей стала команда Военной академии.  

# Вооруженные силы Республики Беларусь # общество # Дмитрий Шустиков # Фотофакт

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