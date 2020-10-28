Из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Как проходил чемпионат по стрельбе из штатного оружия под Борисовом?

Новости Беларуси. Из пистолета Макарова и автомата Калашникова. Чемпионат по стрельбе из штатного оружия прошел под Борисовом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он проводился в рамках спартакиады Вооруженных Сил.

Дмитрий Шустиков, заместитель председателя Спортивного комитета Вооруженных Сил:

Здесь, кроме навыков стрельбы, стрелок демонстрирует еще навыки передвижения с оружием, перезаряжания оружия, стрельбу из неудобных положений. Кроме прочего, что очень важно, стрелок сам принимает решения, в какой очередности и каким образом поражать ему мишени.