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В Минске продолжается суд по делу о попытке госпереворота. Начато исследование вещественных доказательств

05 августа 2022 10:04
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Новости Беларуси. Суд о попытке госпереворота в открытом формате продолжается в Минске. Идет допрос свидетелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске продолжается суд по делу о попытке госпереворота. Начато исследование вещественных доказательств-1

Кроме того, начато исследование вещественных доказательств. В частности, 5 августа просмотрено видео о проведении оперативно-розыскных мероприятий, которое содержится в материалах уголовного дела. На кадрах один из подсудимых Юрий Зенкович открыто обсуждает вопросы свержения власти.

В Минске продолжается суд по делу о попытке госпереворота. Начато исследование вещественных доказательств-4

А из стенограммы следует, что он рассказывал о вооруженных отрядах и складах с оружием, которое собиралось на протяжении нескольких лет. Также Зенкович говорил о поддержке со стороны Запада и отмечал, что у него есть знакомые силовики в США. Кстати, он один из обвиняемых, который заключил сделку со следствием. Однако фигурант дела не высказал своего отношения к предъявленному ему обвинению. Показания в суде дали только четверо.

В Минске продолжается суд по делу о попытке госпереворота. Начато исследование вещественных доказательств-7

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# Судебная система Беларуси # общество # Григорий Костусев # Юрий Зенкович # Александр Федута # Фотофакт

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