В Минске продолжается суд по делу о попытке госпереворота. Начато исследование вещественных доказательств

Новости Беларуси. Суд о попытке госпереворота в открытом формате продолжается в Минске. Идет допрос свидетелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Суд о попытке госпереворота в открытом формате продолжается в Минске. Идет допрос свидетелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Кроме того, начато исследование вещественных доказательств. В частности, 5 августа просмотрено видео о проведении оперативно-розыскных мероприятий, которое содержится в материалах уголовного дела. На кадрах один из подсудимых Юрий Зенкович открыто обсуждает вопросы свержения власти.
А из стенограммы следует, что он рассказывал о вооруженных отрядах и складах с оружием, которое собиралось на протяжении нескольких лет. Также Зенкович говорил о поддержке со стороны Запада и отмечал, что у него есть знакомые силовики в США. Кстати, он один из обвиняемых, который заключил сделку со следствием. Однако фигурант дела не высказал своего отношения к предъявленному ему обвинению. Показания в суде дали только четверо.
Читайте также:
Стали известны подробности знакомства подсудимых Кравчука и Зенковича
В суде приступили к допросу по делу о захвате власти в Беларуси. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы
«Жарили шашлыки, одновременно готовили коктейли Молотова». ГУБОП рассказал, как участники дворовых чатов планировали провокации