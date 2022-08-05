В Минске продолжается суд по делу о попытке госпереворота. Начато исследование вещественных доказательств

А из стенограммы следует, что он рассказывал о вооруженных отрядах и складах с оружием, которое собиралось на протяжении нескольких лет. Также Зенкович говорил о поддержке со стороны Запада и отмечал, что у него есть знакомые силовики в США. Кстати, он один из обвиняемых, который заключил сделку со следствием. Однако фигурант дела не высказал своего отношения к предъявленному ему обвинению. Показания в суде дали только четверо.