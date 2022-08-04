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Стали известны подробности знакомства подсудимых Кравчука и Зенковича

04 августа 2022 15:27
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Новости Беларуси. В Минском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о заговоре с целью захвата государственной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.  

Стали известны подробности знакомства подсудимых Кравчука и Зенковича-1

Накануне стали известны подробности знакомства Кравчука и Зенковича. Это произошло в Мяделе на незаконном шествии в 2020-м. Затем у обвиняемых завязалось общение. Они часто обсуждали политическую повестку в стране. А позже, в конце сентября, октябре и ноябре Зенкович просил Кравчука передавать деньги другим людям.  

Стали известны подробности знакомства подсудимых Кравчука и Зенковича-4

Он делал схроны в ячейках на автовокзале «Центральный», а также в других районах вблизи Минска. Гособвинитель также зачитал чистосердечное признание Кравчука, в котором он сообщает, что деньги якобы предназначались на оплату штрафов и юридическую помощь протестующим. Сам Зенкович пока никак не комментирует предъявленное обвинение и не дает показаний. Более того, по сути, главный фигурант дела заявил суду, что выскажет свое мнение только после того, как будут оглашены все материалы и допрошены свидетели.  

Стали известны подробности знакомства подсудимых Кравчука и Зенковича-7

4 августа один из них – муж Ольги Голубович – подтвердил, что его жена получала деньги и передавала их третьим лицам от Зенковича. За оказанные услуги тот платил женщине по 200 долларов.  

# Судебная система Беларуси # общество # Юрий Зенкович # Григорий Костусев # Ольга Голубович # Денис Кравчук # Фотофакт

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