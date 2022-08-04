Стали известны подробности знакомства подсудимых Кравчука и Зенковича

Новости Беларуси. В Минском областном суде продолжается рассмотрение уголовного дела о заговоре с целью захвата государственной власти, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На скамье подсудимых пять человек: Юрий Зенкович, Александр Федута, Григорий Костусев, Ольга Голубович и Денис Кравчук.

Накануне стали известны подробности знакомства Кравчука и Зенковича. Это произошло в Мяделе на незаконном шествии в 2020-м. Затем у обвиняемых завязалось общение. Они часто обсуждали политическую повестку в стране. А позже, в конце сентября, октябре и ноябре Зенкович просил Кравчука передавать деньги другим людям.

Он делал схроны в ячейках на автовокзале «Центральный», а также в других районах вблизи Минска. Гособвинитель также зачитал чистосердечное признание Кравчука, в котором он сообщает, что деньги якобы предназначались на оплату штрафов и юридическую помощь протестующим. Сам Зенкович пока никак не комментирует предъявленное обвинение и не дает показаний. Более того, по сути, главный фигурант дела заявил суду, что выскажет свое мнение только после того, как будут оглашены все материалы и допрошены свидетели.