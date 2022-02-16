«Жарили шашлыки, одновременно готовили коктейли Молотова». ГУБОП рассказал, как участники дворовых чатов планировали провокации

Кто стоял за кулисами протестов в Беларуси и кто ведет экстремистские Telegram-каналы? После провала блицкрига и цветного переворота Беларусь столкнулась с террористической угрозой. Кураторы из западных спецслужб попытались создать целую сеть радикальных ячеек. Документальный фильм «Плесень».

Юрий Терех, журналист:

В воскресенье с утра выхожу, там надо было по делам отъехать, подхожу к машине – машина стоит уже на дисках, колеса порезаны. Вызвал милицию. Приехала милиция, завела уголовное дело, вот и все. Потом уже, на канале, Юрий Зенкович, ныне сидящий, сообщил, что это он на меня навел своих «буслят», чтобы они меня немножко жизни поучили. Тот же Кулаженко там все радовался, что порезали.

Никогда не складывай яйца в одну корзину – говорит нам поговорка. По этому принципу кураторы мятежа решили создать еще одну террористическую структуру под общим названием «Супраців». Ее руководство находится непосредственно в Америке. Самое интересное, что участники чата не знают, кто конкретно ими руководит. Павел Кулаженко и Дмитрий Щигельский являются всего лишь говорящими головами. Прямой террор – главная задача этой группировки.

Сергей Ванагель, начальник отдела ГУБОПиК:

Перед ними уже ставились более конкретные задачи по повреждению имущества, уничтожению имущества, уничтожению жилищ людей. И при этом неважно было самим же кураторам, находятся там люди или не находятся. Разбить окна в квартире. Порезать колеса автомашины. Поджечь дом с живыми людьми. Нет таких моральных преград, которые бы не перешагнули террористы. Главная задача – посеять страх.