В суде приступили к допросу по делу о захвате власти в Беларуси. Обвиняемым грозит до 12 лет тюрьмы

Новости Беларуси. Создание экстремистского формирования, публичные призывы к вооруженному мятежу и физическому устранению главы государства. В Минском областном суде огласили обвинения фигурантам дела о заговоре с целью захвата госвласти. На скамье подсудимых пять человек: организаторы, исполнители и сообщники, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Заседание по уголовному делу началось 29 июля. Тогда прокурор зачитал обвинения двум подсудимым – американскому юристу Юрию Зенковичу и белорусскому политологу Александру Федуте. Они были задержаны в начале апреля 2021 года в Москве. В преступной связке с оппозиционным политиком Григорием Костусевым участники заговора планировали военный переворот в Минске 9 мая 2021-го. К слову, Григорий Костусев своей вины за противоправные действия не признал. Он отметил, что участвовал в Zoom-конференциях в качестве рядового слушателя. Подсудимый также сообщил, что ведущим таких собраний был Юрий Зенкович и именно он всегда определял тематику разговора.