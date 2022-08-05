Нехватка кадров или всё-таки удобство? Рассказываем, почему появились кассы самообслуживания

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Кристина Сущеня, СТВ:

Сам себе кассир. К чему эта тенденция идет в крупных магазинах? К тому, что будет уменьшаться количество кассиров или это просто для удобства людей?