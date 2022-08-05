Нехватка кадров или всё-таки удобство? Рассказываем, почему появились кассы самообслуживания
В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Кристина Сущеня, СТВ:
Сам себе кассир. К чему эта тенденция идет в крупных магазинах? К тому, что будет уменьшаться количество кассиров или это просто для удобства людей?
Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
Здесь все взаимосвязано. У нас недостаточно продавцов, не все хотят идти работать сейчас в сферу торговли, и вакансий в каждой торговой сети достаточно много. Плюс удобство. Все население пользуется карточками платежными, все зарплаты и пенсии мы получаем на платежные карточки. И для чего нам кассир, когда мы можем со своей карточкой подойти к кассе самообслуживания и пробить эти товары? Плюс времени меньше затратим, меньше заберем времени у тех же продавцов.
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Мы просто хотим быть более удобными нашим покупателям. Все возможности, чтобы покупатель остался доволен и вернулся еще раз в нашу сеть. Хотите общение с кассиром – пожалуйста, хотите без общения и спокойно заплатить – пожалуйста.
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