«Пойдут все они у нас под один цвет и вкус». Что стоит ожидать от единой формы?

В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».

Илона Волынец, СТВ:

Не за горами 1 сентября, несмотря на то, что еще вроде бы лето. Школьные базары работают в большом городе. Тем не менее задача от Министерства образования: определиться с единым элементом формы. Это немножко взбудоражило и школы, и родителей. Готовы ли производители наши к такому ажиотажу?

Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:

Готовы. Илона Волынец:

Может, надо больше времени дать и школам, и родителям, и детям?

Надежда Лазаревич:

Наши производители готовы произвести то количество ткани одного цвета или одной фактуры, чтобы полностью удовлетворить наших швейных производителей, чтобы они могли отшить по требованию школ или гимназий те или иные товары. Больше будоражит это детей. Понятно, что все привыкли ходить так, как привыкли ходить. Я считаю, что в школах должны быть дети, которые похожи на школьников, а не то, как они приходят в рваных джинсах, иногда же это бывает. Поэтому, конечно, хочется, чтобы стиль все-таки присутствовал. Я как мама это говорю, хотя со мной дочка не согласна, она спорит со мной каждый день, мол, что это такое, зачем вы поддерживаете, не хотим мы.