«Пойдут все они у нас под один цвет и вкус». Что стоит ожидать от единой формы?
В белорусской торговле трудятся свыше 600 тысяч человек. С уверенностью можно сказать, что это каждый седьмой работающий белорус. Почти 70 % – представительницы прекрасного пола. На волне ли спроса наши магазины? Почему стало больше касс самообслуживания? Об этом рассказали в программе «Большой город».
Илона Волынец, СТВ:
Не за горами 1 сентября, несмотря на то, что еще вроде бы лето. Школьные базары работают в большом городе. Тем не менее задача от Министерства образования: определиться с единым элементом формы. Это немножко взбудоражило и школы, и родителей. Готовы ли производители наши к такому ажиотажу?
Надежда Лазаревич, заместитель председателя Мингорисполкома:
Готовы.
Илона Волынец:
Может, надо больше времени дать и школам, и родителям, и детям?
Надежда Лазаревич:
Наши производители готовы произвести то количество ткани одного цвета или одной фактуры, чтобы полностью удовлетворить наших швейных производителей, чтобы они могли отшить по требованию школ или гимназий те или иные товары. Больше будоражит это детей. Понятно, что все привыкли ходить так, как привыкли ходить. Я считаю, что в школах должны быть дети, которые похожи на школьников, а не то, как они приходят в рваных джинсах, иногда же это бывает. Поэтому, конечно, хочется, чтобы стиль все-таки присутствовал. Я как мама это говорю, хотя со мной дочка не согласна, она спорит со мной каждый день, мол, что это такое, зачем вы поддерживаете, не хотим мы.
Илона Волынец:
Но вы же знаете, что такое собрать деньги еще на этот элемент одежды.
Надежда Лазаревич:
В любом случае мама покупает блузку, брюки для своего ребенка. Если она купить брюки одного стиля, она же все равно будет покупать после лета в школу что-либо, поэтому это будет просто в рамках разумного. Никто же не говорит, что оденут, обуют в одну обувь, и пойдут все они у нас под один цвет и вкус. Никто у нас не хочет увеличить бюджет для семьи, привести их к дополнительным тратам. Наоборот, сейчас говорится: да, единый стиль, но ни в коем случае не позволить увеличение роста единицы изделия в магазинах.
Нина Емельянова, заместитель министра антимонопольного регулирования и торговли Беларуси:
А наша легкая промышленность уже отшила более 330 наименований деловой одежды для мальчиков и девочек, у нас до 100 наименований пар обуви, более 100 наименований рюкзаков, ранцев. То есть любой потребитель на любую сумму может себе выбрать товары. А одна эмблема какая-то, один небольшой отличительный знак для любого школьника, для любого гимназиста только приветствуется.
Кристина Сущеня, СТВ:
Это, наверное, сделает их более дисциплинированными, поможет в воспитании хорошего подрастающего поколения.
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