Как зарождалась служба органов финансовых расследований в Беларуси? Анонс спецрепортажа на СТВ

Новости Беларуси. 30-летию Департамента финансовых расследований посвящен специальный репортаж СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как формировалась служба, с какими трудностями пришлось столкнуться ее сотрудникам и каких результатов удалось добиться за три десятилетия?

30 лет на страже финансовой безопасности страны. Как зарождалась служба органов финансовых расследований?

Берет свое начало с 5 августа 1992 года. С какими трудностями сталкивались работники финансовой милиции за историю формирования службы?

Пресечение деятельности одной лжеструктуры, как правило, не давало значительного эффекта, поскольку злоумышленники сразу же создавали новую.

И что значит для работников служба в Департаменте финансовых расследований?

Служба в органах финансовых расследований, в Департаменте в частности – это практически вся жизнь.