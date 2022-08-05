Как зарождалась служба органов финансовых расследований в Беларуси? Анонс спецрепортажа на СТВ
Новости Беларуси. 30-летию Департамента финансовых расследований посвящен специальный репортаж СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как формировалась служба, с какими трудностями пришлось столкнуться ее сотрудникам и каких результатов удалось добиться за три десятилетия?
30 лет на страже финансовой безопасности страны. Как зарождалась служба органов финансовых расследований?
Берет свое начало с 5 августа 1992 года.
С какими трудностями сталкивались работники финансовой милиции за историю формирования службы?
Пресечение деятельности одной лжеструктуры, как правило, не давало значительного эффекта, поскольку злоумышленники сразу же создавали новую.
И что значит для работников служба в Департаменте финансовых расследований?
Служба в органах финансовых расследований, в Департаменте в частности – это практически вся жизнь.
Ко Дню образования органов финансовых расследований. Смотрите 5 августа после информационного часа на СТВ.