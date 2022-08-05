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Как зарождалась служба органов финансовых расследований в Беларуси? Анонс спецрепортажа на СТВ

05 августа 2022 09:37
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Новости Беларуси. 30-летию Департамента финансовых расследований посвящен специальный репортаж СТВ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как формировалась служба, с какими трудностями пришлось столкнуться ее сотрудникам и каких результатов удалось добиться за три десятилетия?

Как зарождалась служба органов финансовых расследований в Беларуси? Анонс спецрепортажа на СТВ-1

30 лет на страже финансовой безопасности страны. Как зарождалась служба органов финансовых расследований?

Как зарождалась служба органов финансовых расследований в Беларуси? Анонс спецрепортажа на СТВ-4

Берет свое начало с 5 августа 1992 года.

С какими трудностями сталкивались работники финансовой милиции за историю формирования службы?

Как зарождалась служба органов финансовых расследований в Беларуси? Анонс спецрепортажа на СТВ-7

Пресечение деятельности одной лжеструктуры, как правило, не давало значительного эффекта, поскольку злоумышленники сразу же создавали новую.

Как зарождалась служба органов финансовых расследований в Беларуси? Анонс спецрепортажа на СТВ-10

И что значит для работников служба в Департаменте финансовых расследований?

Как зарождалась служба органов финансовых расследований в Беларуси? Анонс спецрепортажа на СТВ-13

Служба в органах финансовых расследований, в Департаменте в частности – это практически вся жизнь.

Как зарождалась служба органов финансовых расследований в Беларуси? Анонс спецрепортажа на СТВ-16

Ко Дню образования органов финансовых расследований. Смотрите 5 августа после информационного часа на СТВ.

# Закон # общество # Татьяна Савчик # Фотофакт

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