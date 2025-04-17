Новости по тегу #Евгений Петров

Это уникальная площадка для демонстрации результатов научных исследований и разработок ученых по реализации геокосмических программ.
Переход человечества на новый космический этап своего развития обсуждают ученые, инженеры и предприниматели. Глобальная конференция объединяет людей, которых волнует будущее нашей планеты. Только к онлайн-трансляции, которая ведется на трех языках, подключились тысячи зрителей.
07 октября 2026 15:47
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