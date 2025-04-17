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Новости по тегу #Евгений Петров

В Минске презентовали сборник трудов по индустриализации ближнего космоса
17 апреля 2025 19:08

В Минске презентовали сборник трудов по индустриализации ближнего космоса

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса
13 сентября 2024 17:11

В Беларуси проходит VII Глобальная конференция по индустриализации ближнего космоса

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?
08 октября 2023 17:30

Безракетный доступ к космосу. Какие идеи и проекты обсуждали на NRNSI-2023?

«Должен опоясывать всю планету». Смогут ли Россия и Беларусь стать центром развития биосферных технологий?
24 сентября 2022 19:20

«Должен опоясывать всю планету». Смогут ли Россия и Беларусь стать центром развития биосферных технологий?

«Постоянно с народом работаешь. Не абстрактно, а напрямую». Почему мечтают быть участковыми
03 июля 2020 17:08

«Постоянно с народом работаешь. Не абстрактно, а напрямую». Почему мечтают быть участковыми