В Минске представители МЧС, МВД и Генпрокуратуры обсудили меры по обеспечению безопасности граждан

Предупредить беду. Представители Министерств по чрезвычайным ситуациям, внутренних дел, а также Генпрокуратуры обсудили меры по обеспечению безопасности граждан, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Шесть тысяч пожаров, из них 480 – с погибшими. Такова неутешительная статистика за 2024 год. Неосторожное обращение с огнем остается основной причиной гибели людей. И с каждым годом число жертв увеличивается. В опасности, в основном, пожилые люди, которые, наводя порядок на земле пренебрегают правилами – сжигают сухую траву. В зоне риска оказываются и дети. За прошлый год показатель гибели несовершеннолетних вырос на треть. Основные причины трагедий – ДТП, утопления и пожары. К несчастью приводит детская беспечность и безответственное отношение родителей к воспитанию. Потому специалисты настоятельно призывают взрослых уделять детям внимание и обеспечивать их безопасный досуг.

Павел Зайцев, заместитель начальника главного управления – начальник управления по надзору в социальной сфере Генеральной прокуратуры Беларуси:

Хотелось бы, чтобы родители приняли меры по обеспечению занятости своих детей, еще раз напомнили им о необходимости соблюдения правил пребывания на улице, особенно это касается проезжей части. Привели в исправное техническое состояние средства передвижения детей – велосипеды, самокаты, гироскутеры. Благодаря совместной профилактической работе экстренных служб за последние годы в нашей стране наметилась положительная динамика: меньше людей гибнут в ДТП, от утоплений, отравления алкоголем, наркотиками и психотропами. Масштабная информационная кампания развернута в СМИ и интернете, свои плоды приносят проверки и мониторинги, также представители ведомств проводят беседы в трудовых коллективах, посещают граждан в жилом фонде.

Виталий Якубовский, заместитель начальника управления – начальник отделения общественной безопасности на объектах транспорта управления общественной безопасности на объектах транспорта Министерства внутренних дел Беларуси:

С гражданами проводятся профилактические беседы. Изучается состояние инженерных и технических средств обеспечения безопасности на железной дороге. Совместно с работниками железнодорожного транспорта принимается участие в акции «Дети и безопасность».