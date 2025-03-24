Утром – замлесничего, а вечером – гуру ирландского танца. Рассказываем про молодого белоруса с необычным хобби

Лес – его стихия! Герой нашей рубрики – молодой и перспективный Алексей Наумовец. В свои 25 он достиг отличных результатов и стал заместителем лесничего. Под его крылом – Раковские просторы, и каждый день – новые задачи. Выбор профессии неслучаен. Дедушка – заядлый охотник, папа – фермер и грибник. Любовь к природе впитал с малых лет в родном Киевце.

Алексей Наумовец, заместитель лесничего Раковского лесничества:

Работаем по графику с 8 утра, но начинаем пораньше, потому что работникам нашим нужно выехать на лесосеки. Когда сильная жара, лето засушливое, то люди работают и с 6 утра. Сегодня занимаюсь лесовосстановлением, делаю техническую приемку лесных культур, а завтра я занимаюсь отводами рубки под главное пользование, то есть постоянно такая сфера, где нужно выполнять несколько задач.

Сохранить лес для потомков – главная цель, ведь это наше богатство. Командой специалистов справляются с ветровалами, усыханием ельников, борются с короедом. Глобальное потепление вносит свои коррективы, и, возможно, спустя 100 лет в белорусском лесу будут расти более южные культуры.

Филигранность, четкость, вихрь эмоций и кельтский характер. Еще одна страсть – ирландские танцы. Для многих коллег по лесному цеху такое преображение в новинку. Алексей не любит хвастаться своими достижениями, хотя не единожды становился чемпионом на мировом уровне!

Алексей Наумовец:

Одни из самых значимых наград – это награды чемпионата мира. Первое место в категории до 19 лет, 2019 год. А вторая значимая награда – это чемпионат Германии. В моей ассоциации так сложилось, что очень сильные танцоры были из Германии. Принципиальный был вопрос – победить танцора из Германии. Чемпион – это в первую очередь ментально сильный человек. И тоже грань не словить звездную болезнь, потому что это очень важно, иначе не будет прогресса.

Все началось в восемь лет, когда мальчик увидел шоу «Riverdance» и «Lord of the Dance» с солистом Майклом Флэтли. Загорелся так, что решил попробовать свои силы в столичной школе танца. На соревнованиях захватил дух соперничества, который и стал двигателем прогресса. Тренировался по шесть раз в неделю! А как известно, успех любит настойчивых.