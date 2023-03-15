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«Мы думаем о своём будущем». Как юные белорусы отнеслись к изменениям и дополнениям в Конституцию?

15 марта 2023 15:37
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Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
К обсуждению Конституции подключилось все население, в том числе молодежь. Как реагировала молодежь на эти обновления?

«Мы думаем о своём будущем». Как юные белорусы отнеслись к изменениям и дополнениям в Конституцию?-1

Антон Сорокин, заместитель начальника Республиканского молодежного центра:
Исключительно положительно. В первую очередь проходили различные мероприятия по обсуждению изменений и дополнений. Одна из форм, допустим, Белорусского республиканского союза молодежи – это открытые диалоги, встречи с комиссиями, которые готовили эти изменения и дополнения. То есть доносилась информация молодежи, что именно будет изменяться, как это повлияет на их дальнейшую жизнь. В рамках этих встреч молодежь могла задавать абсолютно любые интересующие вопросы спикерам. Поэтому, в принципе, она реагировала положительно.

Ольга Шерснева:
То есть подошла осознанно?

Антон Сорокин:
Конечно, выбор говорит сам за себя, поэтому мы думаем о своем будущем.

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# Конституция # общество # Ольга Шерснёва # Антон Сорокин # Фотофакт

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