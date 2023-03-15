«Мы думаем о своём будущем». Как юные белорусы отнеслись к изменениям и дополнениям в Конституцию?

Молодежь для страны, страна для молодежи. Во все времена здоровое и крепкое подрастающее поколение считали надеждой на светлое будущее государства. Современные юноши и девушки активные, спортивные и у них куча идей. О том, какова роль белорусской молодежи в современном обществе и как заботится о них Конституция, поговорили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

К обсуждению Конституции подключилось все население, в том числе молодежь. Как реагировала молодежь на эти обновления?