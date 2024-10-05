В Минске выступил Молодёжный белорусско-российский симфонический оркестр

Общие исторические ценности – основа культурной политики Союзного государства. Классическая музыка в исполнении Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в эти минуты звучит в Большом концертном зале Белгосфилармонии, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.

Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:

Мы всегда учимся на примерах. И то, что сегодня полный зал и наши молодые таланты покажут искусство, это действительно очень важное культурное событие в нашем Союзном государстве. Через музыку мы воспитываем людей и создаем условия для их интеграции. Очень хочется верить, что все лучшие нотки в душе человека проснутся от звучания музыки. И это поможет интеграции не только в рамках Союзного государства, но и на нашей планете Земля.

В оркестре 90 талантливых молодых музыкантов из Беларуси и России, прошедшие конкурсный отбор для участия в уникальном проекте. Его создание направлено на развитие культуры, академического искусства, музыкального образования, а также сохранение культурной идентичности народов двух государств.

Юрий Башмет, дирижер, народный артист СССР:

Это уже становится традицией, поэтому я тоже вижу будущее. Молодежь подрастает. Очень много лиц с российской и белорусской стороны. Главное, чтобы молодые музыканты понимали свою роль в данный момент. В программе «Половецкие пляски», сюита из балета «Ромео и Джульетта», пьесы других классиков симфонической музыки. За дирижерским пультом – художественный руководитель оркестра Юрий Башмет. В Москве внимание было приковано к знаменитому пианисту, лауреату конкурса Чайковского Алексею Мельникову, а в Минске – солистке Белорусской государственной филармонии Елене Науменко. Все без исключения музыканты прошли серьезный репетиционный период, принимали участие в мастер-классах от известных педагогов России и Беларуси.