В Минске выступил Молодёжный белорусско-российский симфонический оркестр
Общие исторические ценности – основа культурной политики Союзного государства. Классическая музыка в исполнении Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра под управлением народного артиста СССР Юрия Башмета в эти минуты звучит в Большом концертном зале Белгосфилармонии, рассказали в программе «Новости 24 часа» на СТВ.
Марианна Щеткина, руководитель представительства Постоянного комитета Союзного государства в Минске:
Мы всегда учимся на примерах. И то, что сегодня полный зал и наши молодые таланты покажут искусство, это действительно очень важное культурное событие в нашем Союзном государстве. Через музыку мы воспитываем людей и создаем условия для их интеграции. Очень хочется верить, что все лучшие нотки в душе человека проснутся от звучания музыки. И это поможет интеграции не только в рамках Союзного государства, но и на нашей планете Земля.
В оркестре 90 талантливых молодых музыкантов из Беларуси и России, прошедшие конкурсный отбор для участия в уникальном проекте. Его создание направлено на развитие культуры, академического искусства, музыкального образования, а также сохранение культурной идентичности народов двух государств.
Юрий Башмет, дирижер, народный артист СССР:
Это уже становится традицией, поэтому я тоже вижу будущее. Молодежь подрастает. Очень много лиц с российской и белорусской стороны. Главное, чтобы молодые музыканты понимали свою роль в данный момент.
В программе «Половецкие пляски», сюита из балета «Ромео и Джульетта», пьесы других классиков симфонической музыки. За дирижерским пультом – художественный руководитель оркестра Юрий Башмет. В Москве внимание было приковано к знаменитому пианисту, лауреату конкурса Чайковского Алексею Мельникову, а в Минске – солистке Белорусской государственной филармонии Елене Науменко. Все без исключения музыканты прошли серьезный репетиционный период, принимали участие в мастер-классах от известных педагогов России и Беларуси.
Елена Науменко, солистка Белорусской государственной филармонии:
Такой шанс, можно сказать, выпадает раз в жизни – поработать с таким мастером своего дела. Оркестр состоит из молодых музыкантов России и Беларуси. Тоже очень престижно работать с лучшими музыкантами этих двух стран. Очень положительные эмоции всегда от таких предложений.
Искусство объединяет молодые дарования и поддерживает высокий уровень исполнительского мастерства. Концерты Молодежного белорусско-российского симфонического оркестра проходят при поддержке Постоянного комитета Союзного государства, а также министерств культуры Беларуси и России.