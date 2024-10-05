Лукашенко: негоже, когда миллионы работают, а где-то тысячи бездельничают – надо решить эту проблему

«Жизнь доказала, что мы правильно выбрали стратегию, определив продовольственную безопасность одним из приоритетов государственной политики», – подчеркнул Президент на фестивале-ярмарке «Дажынкi», рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Праздник тружеников села 5 октября принимали Микашевичи. Фестиваль проходит на Брестчине, как и в первый раз, в далеком 1996-м, когда страну только «отводили от пропасти», а битва за урожай была, по сути, борьбой за будущее молодого государства. И в этом смысле те, кто трудится на земле, во все годы были национальными героями. Ведь во многом благодаря им удалось сохранить страну.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы все труженики здесь. Здесь не надо никого агитировать. Вот здесь, на этой площади, пришедшие тысячи человек, их не надо агитировать. Но давайте честно признаем. Все такие в Беларуси? Нет. Тысячи и тысячи бездельничают. Конечно, я сделаю со своей стороны все для того, чтобы их привлечь к благородному труду, не только к крестьянству. Но вы должны мне в этом помочь. Мы ведь труженики. Белорусы всегда были тружениками. И негоже, когда сотни, миллионы людей работают, а где-то тысячи болтаются без дела. Нам надо решить эту проблему. Мы будем вас поддерживать. В сельском хозяйстве мы прежде всего будем строить дома, будем строить социальные объекты и жилье. Что касается социальных объектов, их строить не надо. Их нужно содержать вот в таком нормальном состоянии. Мы уже все построили. Надо всем белорусам дать угол для жилья. Мы это сделаем в центре с вашей помощью.

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