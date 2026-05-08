В Минске открылся магазин «Поле кветак» с продукцией из белорусского льна

Сделано в Беларуси – безусловный бренд, основным критерием которого является неизменное качество. В центре Минска открылся фирменный магазин «Поле кветак», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Новая площадка объединила лучшие изделия из белорусского льна. Это не просто еще одна точка продаж, а часть стратегии, где натуральность и экологичность становятся не маркетингом, а смыслом. Это уже 11-й торговый объект Оршанского льнокомбината в столице. Посетителям предлагают широкий выбор пледов, постельного белья и стильной одежды. Ассортимент оценила Анастасия Близнюк.

Васильки, лен и традиционная вышивка. Отражение белорусской земли собрано в новом магазине «Поле кветак» в центре столицы. Фирменный торговый объект Оршанского льнокомбината предлагает покупателям большой ассортимент продукции – от товаров для дома до стильной одежды: только натуральные материалы и белорусское качество. Елена Догадина, директор филиала «Белорусский лен» РУПТП «Оршанский льнокомбинат»:

Это действительно знаковое событие для нашего Оршанского льнокомбината. Мы открываем сегодня 65-й магазин, мы растем. Комбинат постоянно совершенствуется, постоянно обновляется ассортимент. В планах дальнейшее развитие, процветание. И будем дарить нашим покупателям радость.

Гордость коллекции – постельное белье из умягченного льна. Это наследие предков, которое мастера воссоздали в 21 веке. Благодаря современной обработке ткань становится мягкой и пружинистой, а естественная помятость льна сегодня – мировой тренд и признак стиля. Наталия Мороз, заместитель председателя концерна «Беллегпром»:

Для нас очень важно развитие собственной фирменной сети и закрепление наших позиций на внутреннем рынке. Вся цепочка от сырья до готовой продукции – выращен лен в Республике Беларусь, продукция сделана на Оршанском льнокомбинате. От льна до готового изделия. В этом тоже уникальность данного продукта.