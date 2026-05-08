Служба в честь 20-летнего юбилея церкви прошла в православном храме Минского суворовского училища

О духовном воспитании подрастающего поколения. Два десятилетия на территории Минского суворовского училища действует православный воинский храм в честь святого апостола Иоанна Богослова. Сегодня, 8 мая, там прошла праздничная служба, посвященная юбилею церкви, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Собрались курсанты и преподаватели Минского суворовского училища.

Торжественную литургию провел митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси Вениамин. Молились о сохранении мира в нашей стране. В преддверии 9 Мая почтили память воинов Красной армии и партизан, которые ценой своей жизни подарили Победу. Посещение митрополитом Минского суворовского училища в канун Дня Победы – это давняя традиция.

Владислав Орлов, курсант Минского суворовского военного училища: Когда спрашивали, кто хочет пойти на этот молебен, я сразу первым вызвался, потому что для меня это очень важно. У меня сам прадед воевал в войне, верил в Господа. И вот так вот я с ним соединяюсь через храм, через веру в Бога.

Алексей Осипов, заместитель начальника по идеологической работе Минского суворовского военного училища:

Здесь более 70 лет располагалась Минская духовная семинария, поэтому стены нашего училища по-настоящему намолены. И уже в нынешнем году, в феврале, министру обороны была вручена икона Вооруженных Сил святого Георгия Победоносца. Принято решение о хранении данной иконы у нас в храме. И с 10 мая икона объедет все гарнизоны Вооруженных Сил нашей страны, где каждый военнослужащий сможет к ней приложиться.

Священнослужителям, которые помогают в духовном развитии курсантов, вручили грамоты и благодарности. Добавим, будущие военные каждую субботу посещают храм, изучают Библию, а также общаются со своими духовниками.