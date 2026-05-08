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В хозяйства Могилевской области передали 55 новых комбайнов

08 мая 2026 17:16
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Обеспечение продовольственной безопасности – задача, которая носит стратегический характер. Чтобы справиться с ней в полном объеме и точно в срок, нужна качественная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

В хозяйства Могилевской области передали 55 новых комбайнов-2

55 новых комбайнов получили хозяйства Могилевской области к жатве. Ключи от машин вручили лучшим механизаторам, которым уже в эту уборочную предстоит работать на новой технике. 

Больше всего агрегатов досталось самым крупным районам региона. Это флагманские новые отечественные модели с системой автоматизации, усовершенствованными кабинами и двигателями. Упрощенное обслуживание позволяет тратить меньше времени на ремонт и настраивать рабочие параметры прямо из кабины.

Николай Кравцов, механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Восход»:
Получил новый GS12A1 PRO, современная техника, улучшенная, все сделано для механизатора: кондиционер, климат-контроль. 

В хозяйства Могилевской области передали 55 новых комбайнов-4

Сергей Савицкий, первый заместитель председателя Могилевского облисполкома:
Массовое обновление машинно-тракторного парка в первую очередь даст возможность оптимизировать те затраты, которые есть в сельхозорганизациях для, скажем так, выполнения в первую очередь уборочных работ. Именно качественная уборка будет происходить и в оптимальные сроки. Конечно, задача стоит собрать каждый килограмм корма, каждый килограмм зерна положить в закрома.

Колонна комбайнов выдвинулась в путь. Впереди – напряженная работа. Прошлый год стал знаковым. Каждое шестое белорусское зерно было собрано на полях Могилевской области. В текущем году в регионе обновят более 10 % от общего числа машин, а это плюс 1800 единиц техники.

В 2026-м в Минской области появится 15 современных МТК. Читайте здесь.

# техника # Сельское хозяйство # Сергей Савицкий

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