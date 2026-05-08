В хозяйства Могилевской области передали 55 новых комбайнов

Обеспечение продовольственной безопасности – задача, которая носит стратегический характер. Чтобы справиться с ней в полном объеме и точно в срок, нужна качественная техника, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

55 новых комбайнов получили хозяйства Могилевской области к жатве. Ключи от машин вручили лучшим механизаторам, которым уже в эту уборочную предстоит работать на новой технике.

Больше всего агрегатов досталось самым крупным районам региона. Это флагманские новые отечественные модели с системой автоматизации, усовершенствованными кабинами и двигателями. Упрощенное обслуживание позволяет тратить меньше времени на ремонт и настраивать рабочие параметры прямо из кабины.

Николай Кравцов, механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Восход»:

Получил новый GS12A1 PRO, современная техника, улучшенная, все сделано для механизатора: кондиционер, климат-контроль.