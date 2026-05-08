Белорусский фонд мира передал РНПЦ «Мать и дитя» новое оборудование

Современные технологии меняют медицину: повышается точность диагностики и эффективность лечения. Белорусский фонд мира передал РНПЦ «Мать и дитя» современное высокотехнологичное медицинское оборудование, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Торжественная церемония прошла в рамках программы «Счастье жить в мирной стране».

Научно-практический центр пополнился новым наркозно-дыхательным и аппаратом ИВЛ. Техника станет большим подспорьем в проведении самых сложных манипуляций и упростит процесс реабилитации. Недавно в учреждении открыли новую рентгенэндоваскулярную гибридную операционную. Здесь будут использовать высокопрофильные методики в акушерстве и гинекологии. Ежегодно в центре проводят до 70 таких вмешательств.

Сергей Васильев, директор РНПЦ «Мать и дитя»:

Проводя высокотехнологичное оперативное вмешательство, дальнейшая система жизнеобеспечения наших пациенток, насколько быстро они поправятся, конечно, зависит от классной техники. Будем использовать рентгенэндоваскулярные методики, в том числе и для проведения оперативных вмешательств. Применение этих методик поможет снизить как кровопотерю женщины, так и, заканчивая, самым главным – сохранением репродуктивного органа.

Дмитрий Карань, председатель правления Минского городского отделения ОО «Белорусский фонд мира»:

Работаем со всеми домами ребенка в республике. Туда мы поставляем, помимо медоборудования и специальных каких-то площадок игровых для таких детей особенных, мы поставляем знаковый аппарат искусственного дыхания, аппараты ИВЛ. Мы оборудуем по всей республике палаты для ветеранов войн и труда, туда поставляем и телевизоры, и холодильники, многофункциональные кровати и тумбочки. Также за высокий профессионализм и личный вклад в развитие медицины наградили лучших работников РНПЦ. Ежегодно благодаря их работе в стенах клиники на свет появляется около трех тысяч малышей.