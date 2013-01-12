В Минске открылся Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки

Новости Беларуси. Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки открылся 12 января в Минске. А столичная средняя школа № 37 открыла новую страницу истории.
Стрелковый тир, мемориальная комната в честь воинов-интернационалистов и военно-патриотический класс – все это должно стать своеобразной альтернативой шестого школьного дня и одновременно воспитать в детях чувство патриотизма. Первые ученики на необычных школьных факультативах уже есть.
Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
В этой школе очень интересно накоплен опыт, когда практически большая часть детей, процентов 70-75, проводят субботу в школе. И очень интересный опыт, конечно, – патриотическое воспитание. Без патриота не может быть гражданина.
Владимир Муха, директор ГУО «Средняя школа № 37 города Минска»:
Порядка 30 учащихся нашей школы уже записались в секции стрелкового спорта, заниматься в нашу школу приходят ребята из других классов.
Полторы тысячи учащихся Центрального района прошли уже занятия на базе нашего Центра допризывной подготовки.
Выбор школы был не случайным. В этом году ей исполняется 110 лет, и здесь действительно есть большие традиции стрелкового спорта.
Олимпийский чемпион и чемпион мира по стрельбе из винтовки Сергей Мартынов не понаслышке знает обо всех секретах удачного «боя». Молодых спортсменов приободряет: в стрельбе главное начать, а дальше придет и сноровка.
Сергей Мартынов, олимпийский чемпион в стрельбе из малоколиберной винтовки:
Есть много у нас талантливой молодежи. В принципе, не так много лет, чтобы проявить себя. Я думаю, лет 5-6 – достаточный срок, после которого можно и на Олимпийских играх выступать.
Подобная «база» в Беларуси уже не первая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:
На сегодняшний день в Минске уже есть ряд Центров допризывной подготовки молодежи, где есть соответствующие тиры, классы, оборудование.
Здесь мы совместно работаем с общественными объединениями, например, с ДОСААФ, «Общественным объединением ветеранов».
В перспективе видится, что в каждой школе должны быть классы той или иной спортивной направленности.
Сергей Чайкун, заместитель председателя Республиканского совета ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:
Это большой плюс в такой целостной работе по воспитанию нашей молодежи в духе наследников подвигов их дедов и отцов.