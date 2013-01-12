В Минске открылся Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки

Новости Беларуси. Центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки открылся 12 января в Минске. А столичная средняя школа № 37 открыла новую страницу истории.

Стрелковый тир, мемориальная комната в честь воинов-интернационалистов и военно-патриотический класс – все это должно стать своеобразной альтернативой шестого школьного дня и одновременно воспитать в детях чувство патриотизма. Первые ученики на необычных школьных факультативах уже есть.

Анатолий Тозик, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

В этой школе очень интересно накоплен опыт, когда практически большая часть детей, процентов 70-75, проводят субботу в школе. И очень интересный опыт, конечно, – патриотическое воспитание. Без патриота не может быть гражданина.

Владимир Муха, директор ГУО «Средняя школа № 37 города Минска»:

Порядка 30 учащихся нашей школы уже записались в секции стрелкового спорта, заниматься в нашу школу приходят ребята из других классов.

Полторы тысячи учащихся Центрального района прошли уже занятия на базе нашего Центра допризывной подготовки.

Выбор школы был не случайным. В этом году ей исполняется 110 лет, и здесь действительно есть большие традиции стрелкового спорта.

Олимпийский чемпион и чемпион мира по стрельбе из винтовки Сергей Мартынов не понаслышке знает обо всех секретах удачного «боя». Молодых спортсменов приободряет: в стрельбе главное начать, а дальше придет и сноровка.

Сергей Мартынов, олимпийский чемпион в стрельбе из малоколиберной винтовки:

Есть много у нас талантливой молодежи. В принципе, не так много лет, чтобы проявить себя. Я думаю, лет 5-6 – достаточный срок, после которого можно и на Олимпийских играх выступать.

Подобная «база» в Беларуси уже не первая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Карпенко, заместитель председателя Минского городского исполнительного комитета:

На сегодняшний день в Минске уже есть ряд Центров допризывной подготовки молодежи, где есть соответствующие тиры, классы, оборудование.

Здесь мы совместно работаем с общественными объединениями, например, с ДОСААФ, «Общественным объединением ветеранов».

В перспективе видится, что в каждой школе должны быть классы той или иной спортивной направленности.

Сергей Чайкун, заместитель председателя Республиканского совета ОО «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане»:

Это большой плюс в такой целостной работе по воспитанию нашей молодежи в духе наследников подвигов их дедов и отцов.