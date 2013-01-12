В Могилеве прошел зимний мотопробег: более 50 экипажей и 70 км бездорожья

Новости Беларуси. Более 50 экипажей и десятки километров бездорожья. В Могилеве прошел зимний мотопробег. Любители экстремальной езды со всех уголков Беларуси собрались, чтобы испытать на сложной трассе своих стальных коней. Такие люди легких путей не ищут.

Энтузиастов, не побоявшихся морозной январской погоды, собралось свыше полусотни. Экипажи мотоциклистов приехали со всех уголков Беларуси. Зной, стужа, дождь, снег. Для настоящих экстремалов погода и расстояние – не помеха.

Андрей Бич, организатор мотопробега:

Трассу прокладывали в два участка: от 30 до 50 км. Первый участок люди проехали, немного сократили. Второй будет полноценным.

Мотоциклы, квадрациклы, внедорожники. Многие участники приехали на раритетных байках. Этот, к примеру, – ровесник своего хозяина – оба отметили 50-летие.

Александр, участник мотопробега:

У современных мотоциклов шипы. Им лучше.

Путь байкеров-энтузиастов был по истине тернистым. Но для Дмитрия Шашкова эти 70 километров заснеженного бездорожья сложности не представляют. За последние три года на своей двухколесной машине он намотал больше 70 тысяч километров. Исколесил всю Россию, Украину, Казахстан, Прибалтику и Монголию.

Дмитрий Шашков, участник мотопробега:

Можно просидеть всю жизнь на диване и смотреть телевизор. А можно все это увидеть самому.

Многие участники мотопробега – успешные бизнесмены, врачи, учителя. Но их объединяет одно – любовь к мотоциклам и экстремальной езде. Самому младшему участнику поездки всего 14. Но у него за плечами не одно соревнование и четыре года практики на кроссовом мотоцикле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руслан Воронцов, участник мотопробега:

Я постоянно езжу. Занял один раз на гонках в России третье место.

А эти аэросани – изобретение могилевских мотолюбителей. Каркас и винт ручной работы. Мотор сборный – от трактора и мотоцикла. Этот агрегат развивает скорость до 70 км в час.

Олег Новиков, участник мотопробега:

Немного с конструктора посмотрели. Усовершенствовали. В том году было на базе мотоцикла. В этом году уже делали раму сами.

Романтика экстремальных развлечений едва ли понятна простому обывателю. Но для настоящих мотоциклистов эта поездка – заряд бодрости и отличного настроения. А уже в апреле их ожидает официальное открытие мотосезона в Беларуси.