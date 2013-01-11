В деревне Лыцевичы Вилейского района благодаря местным жителям открылась церковь Святой Анны

Новости Беларуси. В деревне Лыцевичы Вилейского района открыли церковь Святой Анны. Жизнь храму подарили местные жители. В частности, семья Авицян. Они переехали из Армении несколько десятилетий назад.

Строительство церкви шло три года. Открытие стало настоящим событием для района, а также большим чудом для местных жителей. Первая служба прошла на Рождество. Она собрала сотни верующих со всей окрестности, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Священник Александр, настоятель Храма Святой Анны деревни Лыцевичи Вилейского района:

Людям, когда они были без церкви, было очень трудно. Не было где исповедаться, причащаться. В ближайшие деревни ехать не у всех получалось, особенно у пожилых людей. Сейчас проще: человек пришел и помолился, и исповедовался, и причастился. Уже молодые люди обращаются, многие венчаться собрались.