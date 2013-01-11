Минскому метро исполнилось 35 лет! Лучшие работники получили награды

Новости Беларуси. 35 лет назад была запущена первая, Московская, линия метро. Свой юбилей столичная подземка отметила праздничным концертом, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

По традиции, поздравления и награды получили лучшие из лучших метростроевцев. Свой очередной подарок горожанам они сделали в ноябре — открыли три новые станции.

Татьяна Калитина, исполняющий обязанности председателя Минского городского Совета депутатов:

Так совпало, что введение трех станций метро в Минске в Московском районе совпало с 35-летием начала строительства минского метро. Поэтому мы посчитали необходимым тех людей, которые работал очень напряженно, не считаясь с личным временем, сегодня собрать в нашем зале и сказать им слова благодарности.