В Минске на участке № 248 могут проголосовать белорусы, постоянно проживающие за рубежом

Еще одно из нововведений – отказ от организации голосования за рубежом. Наши соотечественники, которым небезразлична судьба Беларуси, воспользоваться своим избирательным правом могут на Родине. Специально для них работает участок в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там сейчас находится наш политический обозреватель Виктория Ходосок. От нее узнаем, как организована работа. Виктория Ходосок, политический обозреватель:

Доброе утро! Наша съемочная группа сейчас находится на избирательном участке № 248. Здесь свой голос за кандидатов в депутаты в том числе могут отдать белорусы, которые постоянно проживают за рубежом, но ответственно подошли к важному политическому событию и приехали в Беларусь. Чтобы получить бюллетень и проголосовать, такие избиратели должны иметь при себе паспорт, идентификационную карту или биометрический паспорт гражданина Беларуси. Важный момент – проголосовать они могут исключительно за кандидатов в депутаты Палаты представителей.

Новшество этого года: мы не стали создавать участки для голосования за рубежом. И на это есть весомый аргумент: согласно статистке, в президентских выборах 2020-го свой голос за рубежом отдали чуть больше 21 тысячи избирателей, или 0,3 %. Кстати говоря, не создавать участки для голосования за рубежом – мировая практика. Ее применяют в Греции, Турции, Черногории. Интересный факт: в некоторых странах за «прогул» выборов могут и вовсе оштрафовать, а где-то даже и арестовать. В Беларуси к процессу абсолютно демократичный подход. Но голос каждого важен. Кстати, активность избирателей пошла на данном участке после 10 утра.