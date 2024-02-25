В Минске на участке № 248 могут проголосовать белорусы, постоянно проживающие за рубежом
Еще одно из нововведений – отказ от организации голосования за рубежом. Наши соотечественники, которым небезразлична судьба Беларуси, воспользоваться своим избирательным правом могут на Родине. Специально для них работает участок в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Там сейчас находится наш политический обозреватель Виктория Ходосок. От нее узнаем, как организована работа.
Виктория Ходосок, политический обозреватель:
Доброе утро! Наша съемочная группа сейчас находится на избирательном участке № 248. Здесь свой голос за кандидатов в депутаты в том числе могут отдать белорусы, которые постоянно проживают за рубежом, но ответственно подошли к важному политическому событию и приехали в Беларусь. Чтобы получить бюллетень и проголосовать, такие избиратели должны иметь при себе паспорт, идентификационную карту или биометрический паспорт гражданина Беларуси. Важный момент – проголосовать они могут исключительно за кандидатов в депутаты Палаты представителей.
Новшество этого года: мы не стали создавать участки для голосования за рубежом. И на это есть весомый аргумент: согласно статистке, в президентских выборах 2020-го свой голос за рубежом отдали чуть больше 21 тысячи избирателей, или 0,3 %. Кстати говоря, не создавать участки для голосования за рубежом – мировая практика. Ее применяют в Греции, Турции, Черногории. Интересный факт: в некоторых странах за «прогул» выборов могут и вовсе оштрафовать, а где-то даже и арестовать. В Беларуси к процессу абсолютно демократичный подход. Но голос каждого важен. Кстати, активность избирателей пошла на данном участке после 10 утра.
Сергей Милашевский, председатель участковой избирательной комиссии участка для голосования № 248:
С самого утра сегодня уже пошли люди, досрочно приходили. И молодежь идет, у нас достаточно много на избирательном участке студентов, сразу приходили по несколько человек. И в возрасте люди приходят. Участок имеет определенную специфику. Это участок для голосования, где граждане Республики Беларусь, постоянно проживающие за территорией Республики Беларусь, имеют право проголосовать за кандидатов в депутаты Палаты представителей.
Виктория Ходосок:
Понятное дело, что к выбору народных избранников стоит подходить ответственно. Как минимум по двум весомым причинам. Во-первых, депутаты в дальнейшем будут решать вопросы, проблемы своих избирателей, то есть каждого из нас. А во-вторых, депутатский пул нового созыва войдет в состав делегатов ВНС. Выборы будут назначены по правилам ЦИК не позднее чем через 10 дней после единого дня голосования. А затем начнется выдвижение кандидатов в делегаты ВНС.
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