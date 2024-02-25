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«Обстановка замечательная». Узнали, как проходит голосование на впервые созданном участке в Гродно

25 февраля 2024 09:07
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Желающих проголосовать немало с первых минут открытия избирательных участков. На участке № 65 в Гродно в списках для голосования около 2 тысяч человек. Со своим выбором уже определились более трети из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Обстановка замечательная». Узнали, как проходит голосование на впервые созданном участке в Гродно-1

Кстати, это впервые созданный участок. Он расположен в молодом микрорайоне в средней школе № 42. Учебное заведение тоже новое – открыли его в сентябре 2023-го. В предыдущие избирательные кампании жителям Грандич приходилось голосовать в соседнем микрорайоне, сейчас участок в шаговой доступности.

«Обстановка замечательная». Узнали, как проходит голосование на впервые созданном участке в Гродно-4

Юлия Парманчук, председатель участковой избирательной комиссии № 65 Гродно:
Обстановка замечательная, спокойная, приходят голосовать целыми семьями, с детьми, но у нас есть и желающие проголосовать на дому. Все будет произведено в соответствии с законодательством. Также на нашем участке есть впервые голосующие. Молодые люди приходили на досрочное голосование, приняли участие и получили в подарок Конституцию Республики Беларусь. Были очень рады такому подарку.

«Обстановка замечательная». Узнали, как проходит голосование на впервые созданном участке в Гродно-7

Большинство избирателей на этом участке – молодые семьи. Многие на выборах с детьми. Председатель комиссии отмечает, что голосовать гродненцы приходят подготовленными. Избиратели заранее изучают биографии кандидатов и их программы.

«Обстановка замечательная». Узнали, как проходит голосование на впервые созданном участке в Гродно-10

Я работник школы, пришла на работу, решила первой проголосовать. Считаю, что каждый гражданин Республики Беларусь должен принять участие в выборах.

«Обстановка замечательная». Узнали, как проходит голосование на впервые созданном участке в Гродно-13

Думаю, что каждый должен проголосовать сегодня, это наша прямая обязанность.

Участки для голосования по всей стране будут открыты до 8 вечера. Поэтому каждый может найти еще время, чтобы сделать свой выбор.

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# Выборы в Беларуси # общество

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