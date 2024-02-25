«Обстановка замечательная». Узнали, как проходит голосование на впервые созданном участке в Гродно

Желающих проголосовать немало с первых минут открытия избирательных участков. На участке № 65 в Гродно в списках для голосования около 2 тысяч человек. Со своим выбором уже определились более трети из них, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кстати, это впервые созданный участок. Он расположен в молодом микрорайоне в средней школе № 42. Учебное заведение тоже новое – открыли его в сентябре 2023-го. В предыдущие избирательные кампании жителям Грандич приходилось голосовать в соседнем микрорайоне, сейчас участок в шаговой доступности.

Юлия Парманчук, председатель участковой избирательной комиссии № 65 Гродно:

Обстановка замечательная, спокойная, приходят голосовать целыми семьями, с детьми, но у нас есть и желающие проголосовать на дому. Все будет произведено в соответствии с законодательством. Также на нашем участке есть впервые голосующие. Молодые люди приходили на досрочное голосование, приняли участие и получили в подарок Конституцию Республики Беларусь. Были очень рады такому подарку.

Большинство избирателей на этом участке – молодые семьи. Многие на выборах с детьми. Председатель комиссии отмечает, что голосовать гродненцы приходят подготовленными. Избиратели заранее изучают биографии кандидатов и их программы.