Обещают акции и скидки! Изучили меню буфетов на участках для голосования

Для белорусов выборы не только важное политическое событие, но и настоящий праздник. По традиции в основной день голосования на участках для избирателей подготовили концертные номера, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ну и как же без мини-маркетов и буфетов. Посетителей радуют широким ассортиментом продукции. В ассортименте кулинарные изыски, сладости, булочки и напитки. Удивляет разнообразие блюд национальной кухни: домашние колбасы, драники, пироги с различными начинками. Около 40 % избирательных участков обслуживают подразделения потребительской кооперации. Большинство из них расположены в районных центрах и сельской местности. На избирательных участках задействованы группы быстрого реагирования – МВД Беларуси.

Анна Одинцова, заместитель начальника управления торговли Белкоопсоюза:

Больше всего участков обслуживаются в брестском и могилевском регионах – 522 и 395 участков соответственно. При организации работы выездных буфетов и точек мелкорозничной торговли кооператоры дают предпочтение реализации продукции собственного производства. В день голосования избирателям предложат широкий выбор блюд белорусской национальной кухни, а также прысмаков, характерных для каждого из регионов нашей страны.