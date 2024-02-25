Срочники впервые участвуют в выборах. Как голосуют в воинских частях?

Голосуют и в воинских частях. Как проходит процесс, узнаем у Кристины Протосовицкой. Она работает в 38-й десантно-штурмовой бригаде.

В Единый день голосования по всей стране работают и закрытые участки, организованные в санаториях, домах отдыха и больницах. Всего их по стране 215. Практика давняя, чтобы у каждого избирателя была возможность сделать свой выбор, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Кристина Протосовицкая, корреспондент: Доброе утро, студия! Брестские десантники уже, так сказать, отстрелялись. Сейчас комиссия подсчитает голоса. Недаром про них говорят – первые на земле, в воде и в воздухе. Одно из самых элитных подразделений страны, главным образом на них лежит ответственность по обеспечению безопасности. Тем более что сегодня на внешнем контуре неспокойно. На неделе об этом говорил и наш главнокомандующий Президент Александр Лукашенко.

Люди в погонах вносят свой вклад в стабильность и мирное будущее не только готовностью стать под ружье, но каждый и своим голосом. Меньше часа ушло на выбор на этом участке, многие военнослужащие воспользовались досрочным голосованием. Срочники впервые участвуют в выборах и по традиции получают подарок, печатное издание Конституции Беларуси.

Руслан А ндрушкевич, военнослужащий 38-й Б рестской отдельной десантно-штурмовой бригады: Думаю, самое основное, что должен делать кандидат – любить Родину, свой народ и прислушиваться к его просьбам и мнению.

Никита Озарчук, военнослужащий 38-й Б рестской отдельной десантно-штурмовой бригады: Мы должны защищать Родину, используя свои воинские умения и знания. И выбирая лидеров, также защищаем нашу Беларусь. Поэтому это вдвойне серьезный выбор.

Артем Хохлов, военнослужащий 38-й Брестской отдельной десантно-штурмовой бригады:

Это показывает, что тебе небезразлична твоя Родина, страна, в которой живешь. Ты делаешь свой осознанный выбор

Белорусы сегодня определяют свое будущее. Но кто бы из кандидатов ни победил, самое главное, чтобы на нашей земле был мир. Военнослужащие продолжат оттачивать армейские навыки, ведь учебный год в самом разгаре. Новое время – новые вызовы.

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