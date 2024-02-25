Большие сосульки предвещают долгую весну: какие приметы использовали наши предки в конце февраля?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».

25 февраля – Алексей Рыбный. По погоде в этот день подмечали: чем холоднее на Алексея, тем теплее будет март.

26 февраля – Мартинианов день. Говорили, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, то весна будет холодной и долгой. Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.