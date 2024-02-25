Большие сосульки предвещают долгую весну: какие приметы использовали наши предки в конце февраля?

Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».
Приметы, которые предки собирали веками, и в наши дни работают как часы! О них рассказали в программе «Плюс-минус».
25 февраля – Алексей Рыбный. По погоде в этот день подмечали: чем холоднее на Алексея, тем теплее будет март.
26 февраля – Мартинианов день. Говорили, что если на Мартиниана снег тает, то весна придет дружная, а если день пасмурный, то весна будет холодной и долгой. Этот день также называли светлым. Принято было выходить ночью во двор и окликать звезды, чтобы от их сияния прибыло зоркости глазам.
27 февраля – Кирилл Весноуказчик. Люди продолжали предсказывать весну. Если погода была хорошей, это предвещало морозы. На Кирилла также говорили: «Снег оседает – поля утучняет». Это было связано с тем, что крестьяне старались удержать на полях снежный покров, чтобы, растаяв, он напитал почву влагой.
28 февраля – Онисим Овчарник. О погоде говорили: «На Онисима Овчарника зима становится безрогой». Считалось, что зима борется с весною: «кому идти вперед, а кому вспять повернуть». Большие сосульки в это время предвещали, что весна будет долгой.
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