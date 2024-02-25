Проголосовать за родственника, прийти без паспорта – с какими вопросами даже не стоит обращаться к комиссии

За тем, как реализуются конституционные права белорусов, пристально следят национальные наблюдатели. Ежедневно от 12 до 14,5 тысячи представителей общественных объединений и политических партий уже в ходе досрочного голосования работали на всех участках различных регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Итоги досрочного голосования подводим здесь.

В центре общественного наблюдения уже подвели итоги работы предыдущих пяти дней волеизъявления. Кроме того, была востребована горячая линия центра. Избиратели задавали интересующие их вопросы. В период досрочного голосования поступило порядка 300 звонков.

Вадим Грачев, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси:

Следует сказать, что каких-то конфликтных или спорных ситуаций не возникает. Процесс избирательный организован в строгом соответствии с законодательством. Возникают отдельные вопросы, которые тут же решаются. Вопросы в большинстве своем связаны с тем, что наши граждане все таки не до конца знают законодательство. Некоторые просят проголосовать за родственника, некоторые просят проголосовать без документа, подтверждающего личность. В таких случаях комиссии тоже разъясняют людям законодательство и говорят, что это незаконно. Какой он, настоящий депутат? Собрали ожидания избирателей здесь.