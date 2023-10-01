В Минске на треть увеличили объёмы дорожных работ. Не забыли и про дворы

Тему дорог уже исколесили вдоль и поперек, кажется, не раз и не два к ней возвращались на совещаниях самого высокого уровня, а дыры в дорожных вопросах остаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большинство жалоб, которые поступили в КГК за последние несколько дней, так или иначе связаны с дорогами.

Специалистами госконтроля уже выявлены многочисленные факты нарушения технологий производства, отступления от проектных решений, умышленного завышения стоимости работ на общую сумму более 6 миллионов рублей. Нередко приходилось напрямую вмешиваться в процесс. Это полотно на участке трассы Витебск – Орша заменили лишь после предписания ревизоров, хотя претензий от местных жителей было хоть отбавляй.

Очень плохая дорога была, невозможно было ездить.

Тряслась вся, сейчас идет хорошо, ровненько. Все в порядке, отличная дорога.

Сел в машину, включил и как раз в новостях говорили, что субсидирование ремонта дорог увеличивается, что обращают на это внимание. Поэтому, думаю, что движение в этом направлении в нашей стране идет. Да и вообще у нас приятно ездить по дорогам. «Подарок» коммунальщиков. Под Минском лужи по колено решили засыпать строительным песком.

Сыпятся жалобы и в чат-бот Telegram-канала ведомства, например, на отсутствие подхода к школе на улице Восточной в Жодино и на качество покрытия на трассе Гродно – Поречье. Схожих формулировок в мессенджер и на горячую линию Комитета только за три дня поступило более 500.

Олег Кунделев, заместитель начальника главного управления Комитета государственного контроля Беларуси

Наименьшее нарекание на республиканские дороги, далее – местные асфальтированные дороги. Конечно же, больше всего жалоб поступает на так называемые второстепенные дороги, которые соединяют трассы с небольшими населенными пунктами. Если смотреть в регионах, то тут у нас в лидерах Минская область, много жалоб из Гродненской. Но в целом звонки поступают из всех регионов республики.

Посещая на неделе деревню будущего, агрогородок Вишов в Могилевской области, Президент еще раз акцентировал внимание на состояние дорог в стране, но уже с запросом на результат выполнения своего же поручения. Президент Беларуси: Надо МТЗ дернуть, наверное, за Пархомчиком, Головченко они там засиделись.

Разнарядка такова: дороги в населенных пунктах – зона ответственности местных властей и ЖКХ, все, что за – Минтранса. И в первом, и во втором случаях сопутствующий годовой бюджет увеличили чуть ли не наполовину. В планах: 1,5 тысячи километров республиканских и столько же местных магистралей.

Константин Герцев, корреспондент:

Системе платных дорог в Беларуси 10 лет, в доковидные времена сборы с большегрузов покрывали более половины ежегодных расходов на ремонт магистралей. Теперь – до трети. Эксперты объясняют такое падение перераспределением транспортных потоков. Если еще два-три года назад все шли на Запад, то теперь – на Восток. Там и развязалась главная дорожная стройка пятилетки.

Сергей Леончик, начальник управления развития автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Беларуси:

В текущем году мы начали реконструкцию нескольких республиканских дорог. К ним относится дорога М3 (Минск – Витебск) и Р53. Это основные дорожные объекты. Также мы начали реконструкцию дороги Р46, от Лепеля до Полоцка. Тоже достаточно объемное финансирование, большой масштабный проект на несколько лет. Часть дорог М3 и Р46 относятся к международному коридору с выходом на порты Санкт-Петербурга, в сторону Российской Федерации. Сегодня этот коридор является приоритетным.

Но все же темп дорожного строительства задает столица. За текущий год объемы выполненных работ увеличили на треть, причем не обошли стороной и дворовые территории. Активно внедряют как бетонное покрытие, так и экспериментальную разметку.