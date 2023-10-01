Убивали тысячами, а после уничтожали документы. Генпрокуратура о зверствах фашистов над психбольными

Новости Беларуси. Генеральная прокуратура представила новые факты, подтверждающие преступления нацистов против белорусского народа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Стало известно, что немцы проводили смертельные эксперименты над душевнобольными или попросту ликвидировали таких людей. Такие случаи зафиксированы в 1941 году в Минске, Витебске, Пинске и Лидском районе.

По мнению адептов евгеники, это псевдонаука о человеческой селекции, люди с физическими и умственными отклонениями мешали созданию сверхчеловека. Уроки расовой чистоты сразу проводились только в Германии. Первый такой случай зафиксировали в 1939 году. Но позже с началом Второй мировой распространились и на другие страны, в том числе и на Беларусь. В августе 1941-го рейхсфюрер СС Гиммлер оказался в Новинках, где в то время размещалась колония для душевнобольных. Пациентов истребляли просто зверским методами: запирали в бане и пускали газ. Часть просто расстреляли. А пациентов 2-й городской больницы Минска хладнокровно взрывали в Комаровском лесу.

Сергей Борисенко, прокурор Партизанского района Минска:

В Минске это были первые пробы по массовым взрывам. Для этого рассчитывалось количество взрывчатки, необходимое, чтобы мгновенно уничтожить, безболезненно или гуманно, по мнению нацистов, что это можно сделать. Поэтому все эти факты поднимаются. Сейчас в рамках уголовного дела собираются доказательства конкретные совершения этих преступлений, которые в том числе входят в материалы самого уголовного дела. Будут устанавливаться преступники, которые не понесли ответственности за это. Принцип неотвратимости ответственности будет реализован. Доходили до того, что в буханку хлеба запихивали гранату, бросали через колючую проволоку людям.

Еще один страшный эпизод произошел в Могилеве. В 1941 году немцы убили полторы тысячи пациентов психиатрической лечебницы. Нацисты загерметизировали одно из помещений, превратив его в газовую камеру, подвели шланг к выхлопной трубе машины, а в комнате закрыли нескольких пациентов. Люди погибли буквально через 8 минут после запуска мотора.

Андрей Качанов, прокурор отдела прокуратуры Могилевской области:

Уничтожение душевнобольных содержалось в строжайшей секретности для работников больницы. Вместе с тем эту тайну утаить нельзя было, поскольку уничтожение происходили массово. Одна из свидетелей тех событий, которая была допрошена после окончания Великой Отечественной войны, пояснила, что в один из дней, когда проводилась акция по уничтожению душевнобольных, она находилась в соседней комнате и слышала вопли и крики людей. А после она видела, как тела пациентов выносили из газовой камеры. Тела имели неестественную форму, позу, кожа была окрашена в фиолетовый цвет, вены были вздуты, что было последствиями уничтожения данных пациентов именно в газовой камере.

Кузьма Козак, доцент исторического факультета БГУ:

Применение машин «Газваген» у нас в 1942 году, начиная с мая, начинали действовать. Заметьте, они будут курсировать из Минска до Благовщины, Тростенца. Среди других они будут вывозить как раз психически больных. Есть и такие факты, что когда сюда будут привозить и депортировать евреев из Европы, то один из эшелонов или часть его будет в составе, в котором будут и психически больные из Брно, это из Чехии. Они тоже там не будут умерщвлены, а будут умерщвлены именно здесь, в Беларуси, в Минске, с помощью «Газвагена». Проблемы остаются прежними – это персонификация. Все документы такой категории будут уничтожены, в соответствии уже с другой акцией, которая также имеет шифрограмму. Акция 1005, Т-4, но она уже будет направлена на уничтожение документов и жертв, те жертвы, о которых мы говорили, которые были убиты, отравлены. Вы знаете, что с ними делали с октября 1943-го? Их вскрывали, сжигали.