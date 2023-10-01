«Мы – это единая сила». Олег Романов о фестивале «Время» для активистов «Белой Руси»

Новый фестиваль «Время» для актива «Белой Руси» прошел в Беларуси. Формат нацелен на единение людей. Зачем нужен такой праздник, рассказал Олег Романов, председатель партии «Белая Русь». Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

Григорий Азаренок, СТВ:

Новое время требует новой идеологической, политической работы. В том числе с активом. Это золотой фонд партии, это люди, которые на местах осуществляют ее идеи, идеи нашего Президента. Поэтому такое новое мероприятие, нового совершенно формата. Расскажите, что за оно?

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:

Сегодня мы проводим партийный фестиваль «Время». И вы совершенно справедливо отметили, что это новый формат. Мы попытались объединить в нем элементы идеологии, здорового образа жизни, пропаганды семейных ценностей, хорошего умного развлечения нашего актива, наших людей. И все это в рамках одного мероприятия. Здесь есть идеологическая работа. Наши активисты нуждаются в знаниях, в том опыте и идеях, которые они понесут в свои трудовые коллективы. Они, как всякий здоровый человек, хотят побыть вместе с друзьями, со своими семьями. И мы предоставили хорошие возможности для отдыха и для общения. Кроме того, будет демонстрация потенциала наших силовых структур. Мы понимаем как граждане Республики Беларусь, что наши силовики – это наша защита. Это те люди, которые обеспечивают безопасность, спокойствие Республики Беларусь. Конечно, будет концерт, который, я очень надеюсь и уверен в этом, вызовет эмоциональный подъем, желание жить, работать ради Беларуси, ради нашей Родины, ради своей семьи.

Григорий Азаренок:

Важно проводить и съезд, важно проводить и рутинную работу, но именно такой, новый формат, как вам кажется, по атмосфере, по людям нравится, прижился?

Олег Романов:

Мне кажется, что формат удался. И его заслуга в том, что он объединяет. Люди чувствуют себя не просто отдельными членами партии, каждый из которых где-то живет, работает в своем коллективе. А что мы – это единая сила. Мы люди, которые вместе могут сделать многое. Поэтому формат фестиваля, нацеленный на объединение, на интеграцию, на возникновение чувства солидарности, мне кажется, очень правильный.