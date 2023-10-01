Прямой эфир

«Мы – это единая сила». Олег Романов о фестивале «Время» для активистов «Белой Руси»

01 октября 2023 18:27
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новый фестиваль «Время» для актива «Белой Руси» прошел в Беларуси. Формат нацелен на единение людей. Зачем нужен такой праздник, рассказал Олег Романов, председатель партии «Белая Русь».

Проект «МЫ!» Григория Азаренка.

«Мы – это единая сила». Олег Романов о фестивале «Время» для активистов «Белой Руси»-1

«Мы – это единая сила». Олег Романов о фестивале «Время» для активистов «Белой Руси»-3

Григорий Азаренок, СТВ:
Новое время требует новой идеологической, политической работы. В том числе с активом. Это золотой фонд партии, это люди, которые на местах осуществляют ее идеи, идеи нашего Президента. Поэтому такое новое мероприятие, нового совершенно формата. Расскажите, что за оно?

«Мы – это единая сила». Олег Романов о фестивале «Время» для активистов «Белой Руси»-6

Олег Романов, председатель белорусской партии «Белая Русь»:
Сегодня мы проводим партийный фестиваль «Время». И вы совершенно справедливо отметили, что это новый формат. Мы попытались объединить в нем элементы идеологии, здорового образа жизни, пропаганды семейных ценностей, хорошего умного развлечения нашего актива, наших людей. И все это в рамках одного мероприятия. Здесь есть идеологическая работа. Наши активисты нуждаются в знаниях, в том опыте и идеях, которые они понесут в свои трудовые коллективы. Они, как всякий здоровый человек, хотят побыть вместе с друзьями, со своими семьями. И мы предоставили хорошие возможности для отдыха и для общения. Кроме того, будет демонстрация потенциала наших силовых структур. Мы понимаем как граждане Республики Беларусь, что наши силовики – это наша защита. Это те люди, которые обеспечивают безопасность, спокойствие Республики Беларусь. Конечно, будет концерт, который, я очень надеюсь и уверен в этом, вызовет эмоциональный подъем, желание жить, работать ради Беларуси, ради нашей Родины, ради своей семьи.

«Мы – это единая сила». Олег Романов о фестивале «Время» для активистов «Белой Руси»-9

Григорий Азаренок:
Важно проводить и съезд, важно проводить и рутинную работу, но именно такой, новый формат, как вам кажется, по атмосфере, по людям нравится, прижился?

«Мы – это единая сила». Олег Романов о фестивале «Время» для активистов «Белой Руси»-12

Олег Романов:
Мне кажется, что формат удался. И его заслуга в том, что он объединяет. Люди чувствуют себя не просто отдельными членами партии, каждый из которых где-то живет, работает в своем коллективе. А что мы – это единая сила. Мы люди, которые вместе могут сделать многое. Поэтому формат фестиваля, нацеленный на объединение, на интеграцию, на возникновение чувства солидарности, мне кажется, очень правильный.

«Мы – это единая сила». Олег Романов о фестивале «Время» для активистов «Белой Руси»-15

Ксения Лебедева, корреспондент Белтелерадиокомпании:
Мы обычно говорим о том, что патриот – это человек, который любит свою Родину. Но мы забываем о том, что он должен любить ее не просто словом, а действием. Поэтому люди, которые здесь собираются, представляют в целом «Белую Русь», другие партии – я считаю, это должны быть люди дела. Они должны ставить цель, добиваться ее и делать все во благо нашей родины. Поэтому для меня патриот – это, в первую очередь, человек, который делает. Потому что 2020 год, ровно три года прошло с инаугурации Президента. Хочу сказать, что у нас очень много в стране изменилось. Наше общество стало более активным. Мы сплотились – это, наверное, самое важное. Хочется пожелать людям, которые вступают в партии, видят в этом двигатель нашего белорусского прогресса, чтобы они не просто имели корочку какую-то и пользовались ей, где-то ее показывали, не просто находились в сообществе, а представляли его действиями. И чтобы это сообщество гордилось ими.

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Григорий Азарёнок # Олег Романов # Ксения Лебедева # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Беларусь отмечает День учителя. Как вся страна готовилась к празднику?
01 октября 2023 17:37

Беларусь отмечает День учителя. Как вся страна готовилась к празднику?

Убивали тысячами, а после уничтожали документы. Генпрокуратура о зверствах фашистов над психбольными
01 октября 2023 17:33

Убивали тысячами, а после уничтожали документы. Генпрокуратура о зверствах фашистов над психбольными

Нелегальных пилотов в Беларуси стало больше. К чему приводит безответственный выход в небо?
01 октября 2023 17:25

Нелегальных пилотов в Беларуси стало больше. К чему приводит безответственный выход в небо?