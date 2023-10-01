Беларусь отмечает День учителя. Как вся страна готовилась к празднику?

Но не все в жизни решают деньги. Хотя в США настоящий культ доллара, думаю, простые американцы согласятся, что хороший учитель дороже золота. Он проводник не только к научным знаниям, но прокладывает путь к жизненной философии. Возможно, поэтому мы не забываем своих учителей. На многих ровняемся и ставим в пример. А сегодня, 1 октября, особенный повод, чтобы вспомнить о педагогах. Они отмечают свой профессиональный праздник. По всей стране прошли торжественные церемонии. Давайте посмотрим, как это было в программе «Неделя» на СТВ.