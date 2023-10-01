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Беларусь отмечает День учителя. Как вся страна готовилась к празднику?

01 октября 2023 17:37
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Но не все в жизни решают деньги. Хотя в США настоящий культ доллара, думаю, простые американцы согласятся, что хороший учитель дороже золота. Он проводник не только к научным знаниям, но прокладывает путь к жизненной философии. Возможно, поэтому мы не забываем своих учителей. На многих ровняемся и ставим в пример. А сегодня, 1 октября, особенный повод, чтобы вспомнить о педагогах. Они отмечают свой профессиональный праздник. По всей стране прошли торжественные церемонии. Давайте посмотрим, как это было в программе «Неделя» на СТВ.

Беларусь отмечает День учителя. Как вся страна готовилась к празднику?-1

Беларусь отмечает День учителя. Как вся страна готовилась к празднику?-3

Беларусь отмечает День учителя. Как вся страна готовилась к празднику?-5

Сергей Шаминский, победитель конкурса «Учитель года Беларуси – 2023»:
Ты должен оставаться не только учителем или не просто учителем, а в первую очередь – человеком. И к ребенку должен относиться как к равному себе. Доброта, понимание – вот те качества, которые нужно, чтобы быть учителем и понимать то маленькое поколение, которое мы воспитываем.

Беларусь отмечает День учителя. Как вся страна готовилась к празднику?-8

Беларусь отмечает День учителя. Как вся страна готовилась к празднику?-10

Лукашенко: Мы искренне благодарим педагогов и воспитателей за преданность делу, любовь к детям. Подробнее.

# Праздничные даты # общество # Сергей Шаминский # Фотофакт

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