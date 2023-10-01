«Подарок» коммунальщиков. Под Минском лужи по колено решили засыпать строительным песком

Тему дорог уже исколесили вдоль и поперек, кажется, не раз и не два к ней возвращались на совещаниях самого высокого уровня, а дыры в дорожных вопросах остаются, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Большинство жалоб, которые поступили в КГК за последние несколько дней, так или иначе связаны с дорогами.

Узнал, что вы едете, позвонил по номеру 1-600-700. Это же ваш номер? Это не обращение, а крик о помощи, надежды на местных чиновников у инвалида I группы Александра Мельника не осталось вовсе. Уже не один год он обрывает телефоны пуховичских коммунальщиков с единственной, но такой жизненно важной просьбой – заделать ямы на дороге, ведущей к его дому.

Александр Мельник, житель агрогородка Голоцк:

Я обращался в дорожную службу. Они говорят: техники нет. Будет техника – будет дорога. Мне уже «заколупалось» звонить на 115.

Чего удалось добиться, так это машины со щебенкой, ей и попытались утрамбовать ямы на злополучной улице. Но учесть особенности здешнего грунта дорожники оказались не в силах. Первый ливень напрочь смыл подарок коммунальщиков, а с ним и надежды сельчан.

Вон там яма, смотрите, я ее перескакиваю. Это вторая ямка, там – третья, там – четвертая.

Чтобы безопасно добраться до того же магазина, Александр вынужден вести свой учет как ям, так и затрат на ремонт инвалидной коляски. Аппарат заграничный, поэтому малейшая поломка встает в немалую копеечку. Соседи уже не раз вытягивали его из плена дорожной трясины, справиться с которой по силам лишь таким 700-кубовым вездеходам. В Минске на треть увеличили объемы дорожных работ. Не забыли и про дворы.

Сергей Бондаренко, житель агрогородка Голоцк:

Дожди проходят, здесь просто лужа огромная.

– По колено?

– По щиколотку, кое-где по колено. Я написал такую жалобу весной. Они подождали месяц, приехали в апреле – здесь все высохло, мне написали: все нормально. Следующий раз я написал жалобу, подал ее по электронке, сфотографировал и отправил. И через месяц они что-то сделали. Не понимаю, что они делают, что-то подсыпают и пишут, что все нормально. Но проходят дожди, и это все размывает.

Остались у разбитого корыта и жители улицы Березовой все того же агрогородка Голоцк. Так они с легким чувством самоиронии прозвали свой бюрократический сиквел. Сколько было сделано звонков и написано писем в исполком, здесь уже учета не ведут, но донести до чиновников мысль о том, что засыпать песком дорогу, в которую стекаются дождевые воды, неоправданно, оказалось бесполезным, а на другой влагоустойчивый материал рассчитывать им почему-то не положено.

Ольга Лебедь, жительница агрогородка Голоцк:

Самое обидное было, когда мы стояли перед кабинетом. Я не знаю, что там за начальник был в бежевом костюме, но когда он подошел к нашей Елене Петровне, попросил у нее карту, начал смотреть: «А что они хотят? На отшибе дорогу?»