В Минске 55 депутатов на 2 млн человек. Как им удаётся решать многие проблемы жителей?

Новости Беларуси. Они выслушивают предложения, решают проблемы, реагируют на обращения, посвящают работе с людьми свое личное время. Поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о работе депутатов Мингорсовета, как улучшить качество жизни и повысить уровень доверия к представителям власти. Эти вопросы обсудим с главой депутатского корпуса в столице Андреем Бугровым, председателем Минского городского Совета депутатов. Екатерина Забенько, ведущая:

Интересный факт: вы тоже работали на телевидении.

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Да. Екатерина Забенько:

В свое время. Только вы были механиком по настройке звуковых систем. Это было на Белтелерадиокомпании, когда-то достаточно давно, в 1993 году, насколько я помню. Сейчас многие хотят всего и сразу. Но, наверное, нужно поработать много кем в этой жизни, чтобы достичь какого-то успеха. Андрей Бугров:

Знаете, да, действительно, я начинал работу, мне было 17 лет. И это самые, наверное, лучшие годы моей жизни, потому что я стал самостоятельным, я начал работать, я почувствовал, что значит зарабатывать и ценить каждую копейку. И это дорогого стоит. И, конечно, мне кажется, сегодня наша молодежь как раз таки должна понимать, что если ты не пройдешь азы становления, по крайней мере, как специалиста себя, чтобы работать, к примеру, мастером, необходимо поработать и на рабочих профессиях. И если этого не делать, то уровень твоих профессиональных компетенций не будет такой высокий и не будет востребован в последующем на рынке. Поэтому я очень не жалею, я, наоборот, даже счастлив, что мой трудовой путь начался с Белтелерадиокомпании.

Екатерина Забенько:

Вот мне почему-то кажется, что несколько недооценена работа депутатов. Потому что, по сути, это фактически волонтерская работа. Деньги они за это не получают, в свое свободное время они не бегут домой отдохнуть к своим семьям, идут решать проблемы людей, имея для этого немножечко больше полномочий. Хотя 54 человека в Мингорсовете. Андрей Бугров:

Плюс председатель 55-й. Екатерина Забенько:

Плюс председатель. 55 – это очень мало для двухмиллионного населения столицы.

Андрей Бугров:

Конечно. 55 депутатов. В Минске сегодня проживает больше двух миллионов человек. И если даже арифметически взять поделить 55 депутатов на двухмиллионный город. Это около 40 тысяч на одного депутата. 40 тысяч – это город. Наши депутаты – это, как правило, руководители. Руководители учреждений здравоохранения, образования, предприятий, заводов. То есть у них и так много вопросов в профессиональной сфере. Но при этом они находят время, чтобы оказывать содействие минчанам в реализации возникающих вопросов или каких-то предложений, инноваций, исходящих от жителей столицы. Екатерина Забенько:

Действительно много работают с жителями столицы, наверное, основная работа депутатов. Как отделить, если можно так сказать, зерна от плевел: где действительно достойные предложения от минчан, а где те звонки, которые даже часто отвлекают от основной работы депутатов? Возможно, это время можно было бы выделить на решение действительно важных задач.