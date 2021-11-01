С проблемами ЖКХ стали обращаться меньше. В каких вопросах минчане получают помощь от депутатов?

Новости Беларуси. Они выслушивают предложения, решают проблемы, реагируют на обращения, посвящают работе с людьми свое личное время. Поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о работе депутатов Мингорсовета, как улучшить качество жизни и повысить уровень доверия к представителям власти. Эти вопросы обсудим с главой депутатского корпуса в столице Андреем Бугровым, председателем Минского городского Совета депутатов. Екатерина Забенько, ведущая:

Наверное, одни из самых важных вопросов, которые задают и с которыми обращаются к депутатам, – это ЖКХ. Впрочем, как вы отметили недавно, их стало меньше. И на 30 % меньше – это в общем количестве достаточно существенное снижение. За счет чего оно произошло? Стали лучше работать ответственные службы или просто контроль строже стал?

Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:

Знаете, я вам скажу, что для нас это определенный маркер. Это количество обращений к депутатскому корпусу. Возможно, количество обращений к исполнительной власти, хотя я знаю, что и к исполнительной власти количество обращений снизилось. Службы, наверное, стали лучше работать, более системно. Да и в городе сделано уже очень многое, поэтому сегодня не возникает серьезных вопросов, то есть бывают разовые обращения. Но вместе с тем хочется отметить, что тема ЖКХ – потихонечку, но количество обращений у нас уменьшается. Это результат работы именно системы жилищно-коммунального хозяйства. Екатерина Забенько:

Я знаю, что еще очень популярны были звонки по поводу внесения изменений в Основной закон страны. То есть по поводу Конституции. Действительно было ли там, что послушать, услышать и предложить потом дальше на рассмотрение?

Андрей Бугров:

Обращений было очень много. Я сам являюсь членом Конституционной комиссии. И поэтому, конечно же, предложения жителей столицы (и не только жителей столицы) поступали, поступают, и надеюсь, что в ближайшее время еще будут поступать. Вместе с тем – да, действительно есть юридически взвешенные объемные предложения, которые в ходе обсуждения Основного закона были внесены. Но есть, конечно, и обращения, которые носят какой-то характер даже юмористический. Екатерина Забенько:

Есть такие примеры?