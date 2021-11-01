Прямой эфир

Два несовершеннолетних белоруса оказались среди отравившихся туристов в Хургаде. Всего пострадали 40 человек

01 ноября 2021 11:04
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Два несовершеннолетних белоруса – в числе пострадавших от отравления в Хургаде. Ожидается, что они будут выписаны из медицинского учреждения в ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Два несовершеннолетних белоруса оказались среди отравившихся туристов в Хургаде. Всего пострадали 40 человек -1

В четырехзвездном отеле египетского курортного города Хургада отравились 40 россиян. Среди отдыхающих были и наши соотечественники.  

Два несовершеннолетних белоруса оказались среди отравившихся туристов в Хургаде. Всего пострадали 40 человек -4

Отель теперь закрыт за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам.  

# Туризм # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Художник Валентин Губарев: «Моё искусство посвящено этому провинциальному миру»
01 ноября 2021 11:00

Художник Валентин Губарев: «Моё искусство посвящено этому провинциальному миру»

Чего мы не знали про праздник 7 ноября? Анонс ток-шоу «По существу»
01 ноября 2021 10:19

Чего мы не знали про праздник 7 ноября? Анонс ток-шоу «По существу»

В Витебске возобновляют проведение операций онкологическим больным
01 ноября 2021 10:14

В Витебске возобновляют проведение операций онкологическим больным