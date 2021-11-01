Два несовершеннолетних белоруса оказались среди отравившихся туристов в Хургаде. Всего пострадали 40 человек

Новости Беларуси. Два несовершеннолетних белоруса – в числе пострадавших от отравления в Хургаде. Ожидается, что они будут выписаны из медицинского учреждения в ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Два несовершеннолетних белоруса – в числе пострадавших от отравления в Хургаде. Ожидается, что они будут выписаны из медицинского учреждения в ближайшие часы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В четырехзвездном отеле египетского курортного города Хургада отравились 40 россиян. Среди отдыхающих были и наши соотечественники.
Отель теперь закрыт за нарушение норм санитарной безопасности, всех туристов расселили по другим гостиницам.