«В меня стреляли в упор, но пули будто пролетали мимо». Пронзительная история белорусской семьи, прошедшей через войну

9 Мая. Мы всегда помним героев той страшной войны, которые ценой невероятных усилий одержали победу, чтобы мы могли жить на своей земле, под мирным небом. О подвигах солдат и ценности этого праздника для каждого из нас, поговорили в ток-шоу «Точки над i». Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Мы вспоминаем различные истории, делимся воспоминаниями. Я знаю, что, Алеся, тебе тоже есть, чем поделиться. У вас тоже есть история семейная. «В тот момент у них было четверо сыновей и дочка». Так началась война

Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Мою семью тоже война не обошла стороной. Как говорила моя прабабушка Наталья, которую, к сожалению, я уже не застала в живых, когда родилась: «Страшнее войны нет ничего на свете». Но я знаю эту историю от моего дедушки. Ему, когда началась война, было восемь лет. Он в детстве часто нам рассказывал эту историю. Моя прабабушка Наташа узнала о том, что началась война от моего прадедушки Якова. Прадедушку Якова призвали в военкомат. В тот момент у них было четверо сыновей и дочка. «Я не смогу видеть, как их убьют». Наталья не бросила на произвол чужих детей

Алеся Лакина:

Моему дедушке было восемь лет. Когда им сказали, что нужно убегать, потому что немцы идут на них, они закопали в ямы зерно, муку, чтобы, когда вернуться, было, что кушать детям. Взяли все самое необходимое и ушли в лес. Распалили костер, хотели что-нибудь приготовить покушать. И тут дедушка Володя закричал: «Немцы идут!» В этот момент ему насквозь прострелили колено. Пуля прошла насквозь – из-за этого, возможно, он остался жив. Потому что не понятно что бы было, если бы пуля осталась в ноге. В итоге их взяли в плен. Очень далеко было идти. Моя прабабушка рассказывала, что были такие плетеные кошели. Она посадила туда дедушку Володю с простреленной ногой. Младшенькому было два годика, она несла его на руках. Дочку нес мой дедушка, несмотря на то, что ему восемь лет, и он сам еле шел. Не было сил идти. Но кто отставал, того расстреливали. Так их немцы гнали на железнодорожный вокзал. Когда они переходили через мост, к моей прабабушке подходили женщины и говорили: «Давай кинем детей, прыгнем в реку и уплывем, убежим. Детей новых нарожаем». Моя прабабушка сказала: «Нет, я так не смогу. Это мои дети. Я не смогу видеть, как их убьют». В итоге очень многие женщины действительно так сбежали. Их детей расстреляли. А моя прабабушка спасла двоих детей, которые были из ее местности. Она сказала, что это ее. Они просто от нее отстали. Так она вымолила пощады для этих двоих деток. В итоге у нее было своих пятеро и еще двоих она вела за собой. «Пятнадцать евреев расстреляли в тот день, а эта девушка спаслась»

Алеся Лакина:

Их посадили в вагон. Они ехали, вышли. Оказалось, что это было где-то на Украине. Их посадили в сарай. У моей бабушки был маленький кусочек хлеба, оставался. Она его разделила между всеми детьми. Сарай был темный, сверху только маленькие окошки. Они сидели так сутки. Невозможно было слушать, как плачут дети. Плачут от того, что им страшно, от того, что они голодные, хотят пить. Моя прабабушка не могла на это смотреть. Встала и начала стучать в дверь: «Откройте!» Мой дедушка Коля был самый храбрый. Хоть ему было восемь лет, он не смог оставить бабушку одну и побежал за своей мамой. В итоге открыл немец и спрашивает: «Что?» Она говорит: «Киндер кушать хочет. Можно воды наберу?» На ее большое удивление немец сказал: «Иди». Она пошла набирать воду. Рядом была груша. Дичка называли сухие, такие маленькие груши. Пока она набирала воду, мой дедушка ел эти груши. К нему подходит немец и говорит: «Что ты делаешь? Нельзя, живот болеть будет». Бабушка подошла и говорит: «Киндер кушать хочет». На что немец достал из кармана шоколадку, что было удивительно. Мой дедушка это вспоминал, что немец достал шоколадку и дал ему покушать. Они набрали на всех детей воды, груш, шоколадку разделили в сарае между всеми детьми. Мой дедушка был героем. Потому что не побоялся, пошел, еще и принес детям шоколадку. Они сидели три дня в этом сарае. Был случай: им сказали, что сейчас будет проходить осмотр. Немцы придут осматривать всех, кто в сарае. Бабушка заметила, что рядом с ней молодая еврейка. В сарае держали вместе с коровами. Она сказала: «Мажь лицо коровьим навозом, чтобы они не поняли, что ты еврейка». Она так и сделала. Пятнадцать евреев расстреляли в тот день, а эта девушка спаслась. «Там наши с красной звездочкой на шапке». Освобождение из плена и долгий путь домой