«Мы освободили Старобин за 2 дня до прихода Красной армии». Женщина-подрывник о жизни на войне

Новости Беларуси. В Солигорском районе проживает 27 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В их числе и Клавдия Марковна Грицевич, жизненный путь которой красной нитью вплетен в историю Старобинской земли. Война застигла девушку в 15 лет. Во время боевых действий была связной и единственной женщиной-подрывником партизанского отряда. Сегодня Клавдии Марковне – 97. Однако те страшные события помнит, как сегодня.

Клавдия Грицевич, ветеран Великой Отечественной войны:

22 июня в пять часов утра села на поезд, приехала в Слуцк. В Слуцке меня встретила тетя, мамина сестра, со слезами на глазах. И сказала, что началась война. Сначала я была связной. Ходила в Слуцк, договаривалась с бургомистром. Я еще побыла немножко дома, а потом ушла в партизанский отряд. В партизанах я сначала была рядовой, а потом – разведчицей.

Алеся Иванова, корреспондент:

Вы же совсем юная были. Сколько, 17-18 лет?

Клавдия Грицевич:

18-й год был.