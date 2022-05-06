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«Мы освободили Старобин за 2 дня до прихода Красной армии». Женщина-подрывник о жизни на войне

06 мая 2022 14:22
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Новости Беларуси. В Солигорском районе проживает 27 ветеранов Великой Отечественной войны, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. В их числе и Клавдия Марковна Грицевич, жизненный путь которой красной нитью вплетен в историю Старобинской земли. Война застигла девушку в 15 лет. Во время боевых действий была связной и единственной женщиной-подрывником партизанского отряда. Сегодня Клавдии Марковне – 97. Однако те страшные события помнит, как сегодня.

О войне из женских уст – материал Алеси Ивановой.

«Мы освободили Старобин за 2 дня до прихода Красной армии». Женщина-подрывник о жизни на войне-1

Клавдия Грицевич, ветеран Великой Отечественной войны:
22 июня в пять часов утра села на поезд, приехала в Слуцк. В Слуцке меня встретила тетя, мамина сестра, со слезами на глазах. И сказала, что началась война. Сначала я была связной. Ходила в Слуцк, договаривалась с бургомистром. Я еще побыла немножко дома, а потом ушла в партизанский отряд. В партизанах я сначала была рядовой, а потом – разведчицей.

Алеся Иванова, корреспондент:
Вы же совсем юная были. Сколько, 17-18 лет?

Клавдия Грицевич:
18-й год был.

«Мы освободили Старобин за 2 дня до прихода Красной армии». Женщина-подрывник о жизни на войне-4

Алеся Иванова:
А что вы чувствовали? Наверняка какой-то страх? Вы же постоянно рисковали жизнью.

Клавдия Грицевич:
Когда я шла на задание, я только одного боялась: попасть к немцам в живом виде.

«Мы освободили Старобин за 2 дня до прихода Красной армии». Женщина-подрывник о жизни на войне-7

Подробности в видеоматериале.

# Великая Отечественная война # общество # Клавдия Грицевич # Алеся Иванова # Фотофакт

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