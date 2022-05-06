Без парада, но с салютом. Как в Минске отпразднуют 9 Мая?

Столица вовсю готовится к празднованию 77 годовщины Дня Победы. На этот день запланировано около 150 мероприятий на разных площадках. Давайте узнаем о самых ярких из них.

Начнётся праздник с шествия поколений. Возглавит его молодёжь. Колонна начнёт с Октябрьской площади и будет двигаться к монументу на площади Победы. Этот год будет первым, когда ветераны не примут участие в шествии, а сразу будут ждать на финальной точке для возложения цветов.