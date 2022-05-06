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Без парада, но с салютом. Как в Минске отпразднуют 9 Мая?

06 мая 2022 14:48
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Столица вовсю готовится к празднованию 77 годовщины Дня Победы. На этот день запланировано около 150 мероприятий на разных площадках. Давайте узнаем о самых ярких из них.  

Начнётся праздник с шествия поколений. Возглавит  его молодёжь. Колонна начнёт с Октябрьской площади и будет двигаться к монументу на площади Победы. Этот год будет первым, когда ветераны не примут участие в шествии, а сразу будут ждать на финальной точке для возложения цветов.  

Без парада, но с салютом. Как в Минске отпразднуют 9 Мая?-1

Фото: instagram.com/life_love_belarus

Главной площадкой в этот праздник будет Дворец спорта, где состоится концертная программа «Мы помним, мы гордимся». Здесь примут участие эстрадные исполнители и творческие коллективы. Также на этой локации будут ждать посетителей различные ярмарки. Данная площадка будет работать с 12:00 до 23:00.  

Без парада, но с салютом. Как в Минске отпразднуют 9 Мая?-4

Фото: instagram.com/sportpalace.by

Закончится праздник 9 Мая концертом на площади Победы. Он начнётся в 21:30.  

Отметим, что в 2022 году парад не состоится. Но каждый минчанин сможет полюбоваться праздничным фейерверком, который будет виднеться над городом в 23:00. Запуск запланирован в парках Янки Купалы, Павлова и Уго Чавеса, а также на площадках у «Чижовка-Арены» и Национальной библиотеки. Жители и гости Минска также смогут полюбоваться праздничным салютом около набережной в микрорайоне Дрозды.   

# День Победы # общество # Фотофакт

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