Олег Гайдукевич о наказании за мошенничество: сделал такую гадость – плати. Экономические санкции ещё лучше

Тема мошенничества в Беларуси в последнее время становится все более актуальной, причем в самых различных сферах, рассказали в проекте «Решение есть» на СТВ. Порой люди сами по глупости отдают деньги злоумышленникам, а иногда последним приходится действительно напрячься, чтобы заработать на человеческой беспечности. Особенно прибыльной для мошенников оказывается сфера услуг. А когда речь идет о высоких технологиях, шансы нарваться на идеальную жертву возрастают в разы. И тогда, что называется, держи карман шире. Но не все пострадавшие оказываются слабохарактерными.

Сергей Шуманский, ведущий:

Совершенно очевидно, что никто не хочет лишиться своих кровно заработанных на пустом месте, да еще и у себя дома. Но порой попасться на удочку злоумышленников проще простого. Обещанные скидки, бесплатная диагностика и низкие цены. Все это – уловки недобросовестных мастеров. На самом деле цель у них всегда одна – выкачать из клиента как можно больше денег. Что делать, если вы уже оказались в подобной ситуации, и на чьей стороне закон, когда мышеловка с бесплатным сыром уже захлопнулась, поговорим с депутатом Палаты представителей, председателем Либерально-демократической партии Беларуси Олегом Гайдукевичем. Сергей Шуманский:

Мы сейчас вместе с вами посмотрели сюжет. Сразу у меня возникло к вам два вопроса. Первый – как к представителю законотворчества, как к депутату, политику. А второй – как к юристу, в недавнем прошлом сотруднику правоохранительных органов. Возможно, на вашем опыте, я знаю, вы как раз начинали с экономических преступлений свой путь в милиции. Возможно, на вашем опыте было подобное. Как вы видите эту историю? «Мошенники пользуются неграмотностью людей и незнанием специфики всех этих компьютеров»

Олег Гайдукевич, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси, председатель Либерально-демократической партии:

Были, были. Я начну сразу со своего прошлого, когда я работал и начальником БЭП, и начальником отдела тяжких преступлений экономических. Это частое явление. Почему оно вообще возникло? Мошенники пользуются неграмотностью людей и незнанием специфики всех этих компьютеров. Если к вам приходит мастер, который уверенно себя ведет, рассказывает о том, как он починит, поменяет, сделает, вы поверите ему, потому что вы сами ничего не понимаете. Вам хочется, чтобы ваш компьютер стал быстрее работать нормально. Вы вообще не узнаете, какие запчасти он поменял, что он там поменял. И были случаи, когда меняли новые запчасти на старые, более худшие, при этом с виду тот же компьютер или ноутбук работал так же. Он вызывал мастера, и тот брал компьютер, который вообще был в нормальном состоянии, и делал из него хуже. Это незнание. Что делать теперь? Все-таки все фиксировать. На мой взгляд, надо обязательно, чтобы вы видели, что он меняет, смотреть запчасти, лучше даже самому купить. Не надо вот так доверять, если вы не разбираетесь, надо в эту тему вникать. Если разбираетесь, вам проще. У белоруса украли 3 тыс рублей за починку компьютера! Как мошенники насчитали космическую сумму за восстановление данных? Читайте далее.

Второе: мы упростили в свое время законодательство по этим самозанятым людям и сделали это правильно. Мы хотели, чтобы люди могли больше зарабатывать, меньше было бюрократии. Но на мой взгляд, именно в этой сфере, наверное, пришло время где-то корректировки законодательства. В чем эта корректировка должна выражаться: с одной стороны, мы не должны усложнить эту работу так, чтобы потом вообще одна бюрократия была. Цены вырастут, это тоже никому не нужно. С другой стороны, надо упорядочить именно эти вещи, чтобы не было мошенничества. Как? Чтобы все-таки вот эти «мастера» обязаны были отчитаться перед гражданином более подробно в том, что они сделали, это раз. И второе, чтобы человек четко знал, что у него поменяли, а что не поменяли. Что касается этой абстрактной чистки памяти, восстановления. Тут, к сожалению, на мой взгляд, надо все-таки людям быть более серьезными в процессе общения. Почему? Как это потом проверить? Я чистил. Как проверить, что, экспертизу будем по каждому компьютеру назначать? Мы же должны понимать, что мы не будем этим всем заниматься месяцами, годами. Надо, чтобы просто все осталось. Поэтому, на мой взгляд, в законодательстве надо немножко этот вопрос урегулировать в плане того, чтобы люди понимали, что им поменяли и как. Ну и людям надо, особенно тем, кто не разбирается досконально, хоть немножко вникать. Все-таки когда мошенники видят, что человек интересуется, разбирается, проявляет инициативу, возможность обмана меньше. Если вы, как лопух, стоите и говорите «я все верю, делайте, как вы хотите, а я буду все верить и платить», то вам любую сумму назовет и ничего не сделает. И, как в этом сюжете, провод выдернет сам еще и покажет: вот, смотри, не работает, это не включается. Поэтому проблема есть. Сергей Шуманский:

Что касается конкретной ситуации. Когда мы задали ему вопрос «вы согласны, что вы хотели нас обмануть?», он говорит «да, согласен». Можно ли говорить о том, что сейчас речь действительно уже шла чуть ли не об уголовной статье? «Это мошенничество, которое тяжело доказать»

Олег Гайдукевич:

На мой взгляд, это мошенничество прямое. Это то, что мы с вами обсуждали. Компьютер в нормальном состоянии, он что-то чинит. Что он чинит, если все хорошо? То есть ему надо было провод вставить, а он обманул и признался еще в этом. Другое дело, что потом в процессе он скажет, что все-таки нашел он там какие-то недостатки. И будет тяжело это уголовное дело куда-то направить, будем говорить правду, то есть тяжело. Это все надо фиксировать, заниматься, доказывать, экспертизу, возможно, придется проводить, а еще его субъективное мнение. Он скажет, что все-таки видел поломку, на свой взгляд мастера, то есть я не хотел обмануть. А вот почему я сказал, что обманул? Ну вот знаете, хотели люди – я сказал. Не будем обманывать людей, что так просто возбудить уголовное дело и направить его в суд. Но на мой взгляд, по-человечески и юридически, это мошенничество, которое тяжело доказать. Сергей Шуманский:

А что касательно этой так называемой организации, которая принимает звонки? Этот кол-центр отправляет самозанятых на вызовы. Что с ними? Какую-то ответственность несут за вот этих? Зачем нам обязательно идти уголовным путем? Необязательно тюрьма – пусть платят

Олег Гайдукевич:

Не несут, давайте скажем правду. Какую они могут нести ответственность? Они как такой посредник удобный, который, в принципе, собирает эти данные с этих людей, которые занимаются самозанятостью, и направляют их на вызовы. Естественно, они никакой ответственности не несут ни за что, привлечь их крайне тяжело к чему-то. Мы видим это и по сюжету, что им, в принципе, все равно. Их задача: направили и забыли. Вы там разбирайтесь сами, что он там вам сделал, что не сделал, что не заплатил. Нужно ли эту сферу жестко регулировать с этими кол-центрами, не знаю. Мы тогда можем потерять самозанятых. На мой взгляд, уже радикально менять законодательство ради того, чтобы вот где-то что-то мы подумаем, что решили, не надо. Надо точечно где-то урегулировать. На мой взгляд, путь должен быть в том, что мастер, меняя компоненты компьютера, должен по закону, можно прописать, что он должен показать, если человек спрашивает, что у него должно быть с собой. Где он эти запчасти вообще взял? Даже если он их на рынке купил, ну покажи хоть что-нибудь, какие-то документы. Чтобы гарантия какая-то была настоящая, чтобы он нес какую-то ответственность. Вот гарантия, чтобы если человек отдал деньги, знал, что если что-то не так, ему это вернут назад, или сделают, или компенсируют. Сергей Шуманский:

Что мы пожелаем нашему главному герою, Геннадию Якутчику? Правильно ли он уже все сделал? Он подавал и заявление в милицию, и в Госконтроль, и сейчас обратился в правозащитную организацию.