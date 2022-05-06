«Может, Ванечка вернётся. Он же без вести пропал». Трагические истории белорусских женщин
9 Мая. Мы всегда помним героев той страшной войны, которые ценой невероятных усилий одержали победу, чтобы мы могли жить на своей земле, под мирным небом. О подвигах солдат и ценности этого праздника для каждого из нас поговорили в ток-шоу «Точки над i».
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
Елена, что для вас значит этот праздник?
Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:
Я думаю, что у вас есть кем гордиться.
Елена Силко, внучка героя, который прошел все ужасы войны:
Да, у нас есть кем гордиться. В нашей семье этот праздник со слезами на глазах, потому что наша семья не дождалась дедушку. В 41-м году молодая семья ждала пополнения.
Елена Силко:
Началась война и мои бабушка и дедушка – вот они: Силко Наталья Степановна и Силко Николай Степанович – ждали первенца.
Татьяна Савчик:
Молодые, красивые.
Елена Силко:
Да, молодые, красивые с надеждой на хорошую жизнь, пополнение в семье. Дедушка ушел на войну, и бабушка его осталась ждать. Ждала она его долго. Ушла бабушка из жизни в 90 лет, а дедушку так и не дождалась. В конце войны ей пришло извещение. В этом извещение было написано то, что дедушка пропал без вести. Так как было написано: пропал без вести – бабушка его ждала всю жизнь.
Алеся Лакина:
Верила в то, что он жив.
Елена Силко:
Да, верила, что он жив. Еще был такой случай: раньше гадали цыганки. Ей нагадали, что в конце жизни они с ним встретятся. И она всю жизнь его ждала. Я потом в 2003 году написала в наш Красный Крест, службу поиска письмо. У нас сохранилось это извещение. Я отсняла эти документы и отослала письмо
Татьяна Савчик:
Как-то помогли?
Елена Силко:
Да. Ровно через год, в 2004 году нам пришел ответ. Мы, когда увидели это письмо, переживали. Такое потрясение было, все надеялись, что все-таки, может быть, на самом деле дедушка будет жив. Когда мы открыли письмо, узнали такую историю, что дедушка погиб в немецком плену 13 октября 1941 года. Австрия, шталаг XVII А Кайзерштайнбрух. Сейчас на месте этого шталага находится интернациональное военное кладбище.
Татьяна Савчик:
Я представляю, ваша семья, какие чувства испытала в этот момент.
Елена Силко:
Да, такое воспоминание. Понимаете, все повернулось перед глазами.
Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов:
Ваша история похожа. Один из сыновей моей бабушки погиб. Но пришло письмо, как и вам, что пропал без вести. Я, когда приезжал или меня направляли к ним, она выходила на улицу и смотрела. Я говорю: «Бабушка, что ты смотришь?» «А может, Ванечка вернется. Он же без вести пропал». Она выходила, все время ждала, стояла у выхода на улицу и смотрела – а вдруг идет.
Татьяна Савчик:
Надежда.
Елена Силко:
Да. В нашей семье у дедушки был еще брат Силко Иван Степанович. Он был младше, 1914 года рождения. Дедушка 1907 года рождения. Он [брат – прим ред.] ушел на фронт и тоже не вернулся. Семья потеряла двух сыновей. Бабушке досталась очень сложная жизнь. Потому что была жена у Ивана Степановича, она умерла во время войны. У нее осталось двое детей. Бабушка подняла на ноги моего папу и двоих этих детей брата. Поэтому она всю жизнь трудилась, верила во все самое лучшее, дождалась внуков, правнуков. Вот такая наша семейная история. А моя малая родина – это деревня Слобода, Столбцовский район, Минская область.
Татьяна Савчик:
Лена, вы не с пустыми руками. Спасибо, что взяли портрет. Есть ли какие-то вещи личные, которые вы до сих пор храните, которые остались?
Елена Силко:
Честно говоря, от дедушки в принципе ничего не осталось. Потому что они были молодые, жили на хуторе. Было очень большое хозяйство. Хутор среди леса. Были грибы, хозяйство домашнее. Бабушка говорила, что было очень много беженцев. Потому что Столбцы – железная дорога. Естественно, беженцы были, приходили просить кушать. Она говорила: «Я всегда». Если какая-то крупа или хлеб она пекла – всегда раздавала, никогда ничего не брала. Потому что предлагали все, что у людей было, лишь бы только покушать. Она никогда ничего не брала, говорила: «Помолитесь за меня, за моих деток». Всегда людям помогала и отдавала еду обязательно. От бабушки вещей очень много, фотографий и домашнее. Потому что бабушка из большой семьи, у нее и братья, и сестры. У нас это в альбоме бережно хранится – домашний альбом.
Алеся Лакина:
Вы рассказываете детям, показываете?
Елена Силко:
Да, конечно, и внукам, и правнукам. Естественно, это на всю жизнь и для всех. Кто помнит, тот жив. Это наша история, мы должны это знать, передавать, чтобы люди понимали что такое война. Это не дай Бог никому пережить такого, конечно.
«В меня стреляли в упор, но пули будто пролетали мимо». Пронзительная история белорусской семьи, прошедшей через войну – подробнее здесь.