«Может, Ванечка вернётся. Он же без вести пропал». Трагические истории белорусских женщин

9 Мая. Мы всегда помним героев той страшной войны, которые ценой невероятных усилий одержали победу, чтобы мы могли жить на своей земле, под мирным небом. О подвигах солдат и ценности этого праздника для каждого из нас поговорили в ток-шоу «Точки над i». Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Елена, что для вас значит этот праздник? Татьяна Савчик, ведущая ток-шоу:

Я думаю, что у вас есть кем гордиться.

Елена Силко, внучка героя, который прошел все ужасы войны:

Да, у нас есть кем гордиться. В нашей семье этот праздник со слезами на глазах, потому что наша семья не дождалась дедушку. В 41-м году молодая семья ждала пополнения.

Елена Силко:

Началась война и мои бабушка и дедушка – вот они: Силко Наталья Степановна и Силко Николай Степанович – ждали первенца. Татьяна Савчик:

Молодые, красивые. Елена Силко:

Да, молодые, красивые с надеждой на хорошую жизнь, пополнение в семье. Дедушка ушел на войну, и бабушка его осталась ждать. Ждала она его долго. Ушла бабушка из жизни в 90 лет, а дедушку так и не дождалась. В конце войны ей пришло извещение. В этом извещение было написано то, что дедушка пропал без вести. Так как было написано: пропал без вести – бабушка его ждала всю жизнь. Алеся Лакина:

Верила в то, что он жив.

Елена Силко:

Да, верила, что он жив. Еще был такой случай: раньше гадали цыганки. Ей нагадали, что в конце жизни они с ним встретятся. И она всю жизнь его ждала. Я потом в 2003 году написала в наш Красный Крест, службу поиска письмо. У нас сохранилось это извещение. Я отсняла эти документы и отослала письмо Татьяна Савчик:

Как-то помогли? Елена Силко:

Да. Ровно через год, в 2004 году нам пришел ответ. Мы, когда увидели это письмо, переживали. Такое потрясение было, все надеялись, что все-таки, может быть, на самом деле дедушка будет жив. Когда мы открыли письмо, узнали такую историю, что дедушка погиб в немецком плену 13 октября 1941 года. Австрия, шталаг XVII А Кайзерштайнбрух. Сейчас на месте этого шталага находится интернациональное военное кладбище. Татьяна Савчик:

Я представляю, ваша семья, какие чувства испытала в этот момент. Елена Силко:

Да, такое воспоминание. Понимаете, все повернулось перед глазами.

Анатолий Адоньев, председатель Минской городской организации ветеранов:

Ваша история похожа. Один из сыновей моей бабушки погиб. Но пришло письмо, как и вам, что пропал без вести. Я, когда приезжал или меня направляли к ним, она выходила на улицу и смотрела. Я говорю: «Бабушка, что ты смотришь?» «А может, Ванечка вернется. Он же без вести пропал». Она выходила, все время ждала, стояла у выхода на улицу и смотрела – а вдруг идет. Татьяна Савчик:

Надежда. Елена Силко:

Да. В нашей семье у дедушки был еще брат Силко Иван Степанович. Он был младше, 1914 года рождения. Дедушка 1907 года рождения. Он [брат – прим ред.] ушел на фронт и тоже не вернулся. Семья потеряла двух сыновей. Бабушке досталась очень сложная жизнь. Потому что была жена у Ивана Степановича, она умерла во время войны. У нее осталось двое детей. Бабушка подняла на ноги моего папу и двоих этих детей брата. Поэтому она всю жизнь трудилась, верила во все самое лучшее, дождалась внуков, правнуков. Вот такая наша семейная история. А моя малая родина – это деревня Слобода, Столбцовский район, Минская область.