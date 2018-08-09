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В Лошице приступили к разбору балок просевшего моста

09 августа 2018 12:23
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Новости Беларуси. Рабочие уже демонтировали и вывезли половину аварийных конструкций, также здесь снято асфальтобетонное покрытие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как объезжать аварийный мост в Лошице: схема движения по МКАД

В Лошице приступили к разбору балок просевшего моста-1

Напоминаем, проблемы на развязке улицы Бабушкина и Игуменского тракта начались 1 августа. На внутренней стороне МКАД просел асфальт. Здесь сразу же образовалась многокилометровая пробка.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ

В Лошице приступили к разбору балок просевшего моста-4

После обследования путепровода специалистами движение было организовано по внешнему кольцу, внесены изменения и в работу общественного транспорта.

Аварийный мост в Лошице отремонтируют до 1 октября

# Ремонт и капремонт в Беларуси # общество # Фотофакт

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