В Лошице приступили к разбору балок просевшего моста

Новости Беларуси. Рабочие уже демонтировали и вывезли половину аварийных конструкций, также здесь снято асфальтобетонное покрытие, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Как объезжать аварийный мост в Лошице: схема движения по МКАД

Напоминаем, проблемы на развязке улицы Бабушкина и Игуменского тракта начались 1 августа. На внутренней стороне МКАД просел асфальт. Здесь сразу же образовалась многокилометровая пробка. Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ