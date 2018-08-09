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В Брестской области «Дажынкі-2018» пройдут 8 сентября в городе Высокое

09 августа 2018 08:36
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Новости Беларуси. В Брестском регионе уже вовсю готовятся к фестивалю тружеников села. Хозяйства области – на финише уборочной кампании, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Брестской области «Дажынкі-2018» пройдут 8 сентября в городе Высокое -1

Областные «Дажынкі» в этом году примет город Высокое Каменецкого района. Праздничную эстафету ему передал Давид-Городок. В Высоком сейчас благоустраивают дворы, ремонтируют дороги и жилые дома. Все работы планируют завершить до конца августа. И уже во вторую субботу сентября здесь будут ждать гостей и чествовать героев жатвы.

# Урожай # общество # Фотофакт

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