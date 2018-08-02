Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ

Новости Беларуси. Не выдержал нагрузки и времени. Мост в микрорайоне Лошица на днях дал трещину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Лопнула одна из семи балок, служащих опорой. Движение на внутреннем кольце МКАД и под мостом сейчас остановлено. Уже начались демонтажные работы. Отремонтировать путепровод предварительно планируют до 1 октября.

Юлия Стриго, СТВ:

За моей спиной находится тот самый мост, который стал причиной больших транспортных проблем в микрорайоне Лошица. Лопнула балка, поддерживающая мост. Движение на внутреннем кольце МКАД и под мостом остановлено. Сотрудники предприятия Горавтомост установили временную металлическую опору дабы избежать дальнейшего обрушения.

Этот участок путепровода построили в 1985 году. В нынешнем феврале специалисты дорожно-научного исследовательского института проверили конструкции. И подтвердили, то мост на Игуменском тракте требует капитального ремонта.

На подходах к нему с обеих сторон установили ограничения грузоподъемности в 15 тонн. И вот как раз возможные нарушения этого правила и могли привести к поломке.

Евгений Фей, заместитель директора ГП «Горавтомост»:

Длина путепровода 66 метров. Трещина произошла в крайне балке по разделительной полосе. На сегодня ведутся демонтажные работы: разбирается мостовое полотно, демонтируются барьерные ограждения, будет переустроен полностью путепровод.

Собственник моста – Мингорисполком. Сегодня там прошло совещание по данной проблеме. Предварительное обследование конструкции показало, что провал образовался из-за дефекта одного из перекрытий.

Кстати, тип моста по структуре схож с Житковическим, который также дал трещину в декабре 2017 года. Ремонтные работы в Лошице предварительно планируют завершить к 1 октября. К слову, часть путепровода, расположенную на внешней стороне кольцевой не тронут, поскольку она не находится в аварийном состоянии. А вот движение по остальному участку дороги будет перекрыто.

В 2001 году этот мост был реконструирован по существующим нормативам нагрузок, но с тех пор они значительно увеличились. Между тем межремонтный срок подобных сооружений составляет 25 лет. Капитальный ремонт этого путепровода еще не проводился.