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Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ

02 августа 2018 18:28
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Новости Беларуси. Не выдержал нагрузки и времени. Мост в микрорайоне Лошица на днях дал трещину, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ-1

Лопнула одна из семи балок, служащих опорой. Движение на внутреннем кольце МКАД и под мостом сейчас остановлено. Уже начались демонтажные работы. Отремонтировать путепровод предварительно планируют до 1 октября.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ-4

Юлия Стриго, СТВ:
За моей спиной находится тот самый мост, который стал причиной больших транспортных проблем в микрорайоне Лошица. Лопнула балка, поддерживающая мост. Движение на внутреннем кольце МКАД и под мостом остановлено. Сотрудники предприятия Горавтомост установили временную металлическую опору дабы избежать дальнейшего обрушения.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ-7

Этот участок путепровода построили в 1985 году. В нынешнем феврале специалисты дорожно-научного исследовательского института проверили конструкции. И подтвердили, то мост на Игуменском тракте требует капитального ремонта.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ-10

На подходах к нему с обеих сторон установили ограничения грузоподъемности в 15 тонн. И вот как раз возможные нарушения этого правила и могли привести к поломке.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ-13

Евгений Фей, заместитель директора ГП «Горавтомост»:
Длина путепровода 66 метров. Трещина произошла в крайне балке по разделительной полосе. На сегодня ведутся демонтажные работы: разбирается мостовое полотно, демонтируются барьерные ограждения, будет переустроен полностью путепровод.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ-16

Собственник моста – Мингорисполком. Сегодня там прошло совещание по данной проблеме. Предварительное обследование конструкции показало, что провал образовался из-за дефекта одного из перекрытий.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ-19

Кстати, тип моста по структуре схож с Житковическим, который также дал трещину в декабре 2017 года. Ремонтные работы в Лошице предварительно планируют завершить к 1 октября. К слову, часть путепровода, расположенную на внешней стороне кольцевой не тронут, поскольку она не находится в аварийном состоянии. А вот движение по остальному участку дороги будет перекрыто.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ-22

В 2001 году этот мост был реконструирован по существующим нормативам нагрузок, но с тех пор они значительно увеличились. Между тем межремонтный срок подобных сооружений составляет 25 лет. Капитальный ремонт этого путепровода еще не проводился.

Как будут переустраивать мост на МКАД, когда делали последний капремонт и в чём причина поломки? Репортаж СТВ-25

Юлия Стриго, СТВ:
Специалисты дорожного научно-исследовательского института в ближайшие дни завершат дополнительное обследование моста, и уже тогда будут определены точные сроки его восстановления. Автомобилистам и пассажирам общественного транспорта стоит запастись терпением и привыкать к новым вариантам дороги домой.

# Проблемы ЖКХ # происшествия # Евгений Фей # Фотофакт

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