В Витебске рыбак поймал 48-килограммового сома. В длину рыба почти 180 см

Новости Беларуси. В Витебске рыбак выловил сома массой более 48 кг. Для рыбалки использовалась закидуха (леска с крючками).

Как рассказал друг рыбака в сообществе «ВКонтакте», сом был выловлен в Западной Двине. Потребовалось больше часа, чтобы вытащить его из реки.