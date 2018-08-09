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В Витебске рыбак поймал 48-килограммового сома. В длину рыба почти 180 см

09 августа 2018 11:13
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Новости Беларуси. В Витебске рыбак выловил сома массой более 48 кг. Для рыбалки использовалась закидуха (леска с крючками).  

Как рассказал друг рыбака в сообществе «ВКонтакте», сом был выловлен в Западной Двине. Потребовалось больше часа, чтобы вытащить его из реки.  

В Витебске рыбак поймал 48-килограммового сома. В длину рыба почти 180 см-1

Фото: Вадим Чайка  

Пользователи социальной сети начали расспрашивать, на что ловили. Мужчина ответил, возможно в шутку, что на жареного воробья.  

В Витебске рыбак поймал 48-килограммового сома. В длину рыба почти 180 см-4

Фото: Вадим Чайка  

Если судить по одной из фотографий, улов достигает почти 180 см в длину.  

Летом прошлого года рыбаки выловили в Днепре стокилограммового сома.  

Длина рыбы – около двух метров (подробнее здесь).  

# Рыбалка в Беларуси # общество

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