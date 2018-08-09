SB.BY: Каста избранных, или Еще раз о воровстве

Уголовное дело о несанкционированном доступе к компьютерной информации Белорусского телеграфного агентства, названное с легкой руки журналистов "Делом БЕЛТА", с каждым днем втягивает в водоворот споров и взаимных обвинений большое количество людей. Достается всем: и журналистам, и следствию, и содержанию новостных лент, и властям. Более того, обыски в нескольких редакциях и задержание отдельных сотрудников СМИ породили заявления о том, что в Беларуси преследуют журналистов и покушаются на свободу слова.

Если же отбросить эмоции и хорошенько подумать, то реальная ситуация и ее интерпретация по многим позициям, увы, не совпадают. Дело в том, что Следственный комитет, явно не желая того, вскрыл целый клубок проблем в журналистской среде. И вот уже почти забыта профессиональная и корпоративная солидарность (прежде существовала хотя бы ее видимость), а эпитеты, которыми визави порой награждают друг друга, далеки от литературных. А ведь изначально речь шла о банальном воровстве информации. Нет, скажем иначе, по-журналистски: о незаконном заимствовании чужой интеллектуальной собственности. До появления "Дела БЕЛТА" некорректное использование чужой информации, как правило, сходило с рук: журналисты или руководители редакций приходили к компромиссу, и провинившийся исправлял оплошность. Почему громкий скандал возник именно сейчас? Во-первых, участие Следственного комитета, во-вторых, появление уголовного дела, в-третьих, обыски и задержания. Как раз задержания многих насторожили: не переборщили ли следователи? Думаю, оптимальный вариант - выдохнуть и набраться терпения: в СК все еще не раскрывают подробностей расследования, и мы с вами не знаем, что именно происходит в стенах комитета. Будем надеяться, что вскоре ситуация прояснится.

Любопытно поведение некоторых руководителей. Например, как только начались обыски в офисе портала TUT.by, его основатель и совладелец Юрий Зиссер заявил: это дело не против портала и касается лишь нескольких сотрудников; а если несанкционированный доступ к чужой ленте новостей действительно имел место, то это личная инициатива этих же сотрудников. Но почему-то слабо верится, что журналист, имеющий официальный доступ к информации, начинает ее же подворовывать. Не для себя к тому же, а на благо редакции. Ну нелогично это! Спустя несколько часов Юрий Зиссер внезапно заметил в происходящем "политическую подоплеку". Со всеми, как говорится, вытекающими последствиями.

Подоплеку, конечно, искать никто не запрещает. Важно другое. Журналист ли, редактор, будучи боевой единицей СМИ, претендующего на ведущие позиции в медийном пространстве страны, должен быть во всеоружии, чтобы находиться впереди конкурентов. Если же он вынужден прибегать к незаконным методам добычи информации, значит его просто-напросто подставляет работодатель. На это, кстати, обратил внимание один из журналистов "СБ" в публикации на своей личной страничке в Facebook. Что тут началось! Досталось и ему, и всей государственной прессе: дескать, никому эти госСМИ не нужны, пишут только о надоях и т. п. Так чего, спрашивается, "тырить" (по выражению одной из журналисток - фигуранток "Дела БЕЛТА") эту "никому не нужную информацию"? Увы, порой признать вину сложнее, чем перевести стрелки на других: авось за разговорами о свободе слова забудется суть дела. Обратите внимание: ни TUT.by, ни "Наша нiва", ни другие поборники свободы слова не разместили у себя звуковые дорожки с записью разговоров сотрудниц СМИ-фигурантов, где слово "тырить" было лейтмотивом.

Маяковский когда-то учил подрастающее поколение, что такое хорошо и что такое плохо. Сегодня перефразировать классика можно так:

Журналист к отцу пришел,

И спросила кроха:

"Если тырить хорошо,

Что такое плохо?"

Плохо, когда одни СМИ обязаны соблюдать законы, а другие считают, что они - из "касты избранных", которым позволено больше всех: лайки и любовь аудитории смоют все грехи. При таком отношении к закону, морали, читателям, профессии недолго из "касты избранных" перейти в "касту неприкасаемых".

Жаждущей сенсаций публике и нынешний скандал в радость: есть что обсудить. В самом деле, почему бы и нет? Но главное при этом - не забывать, что суть "Дела БЕЛТА" проста: негоже заходить к конкурентам с черного хода без разрешения.

P.S. И даже уважаемый “Евроньюс” под фото директора БЕЛТА подложил голос ее секретаря… Мягко говоря, гаденько.

Алексей БОЛЬШАКОВ

ИСТОЧНИК: sb.by