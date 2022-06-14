Провели работы по закладке нового парка. В Столбцах продолжают готовиться к «Дожинкам-2022»

Новости Беларуси. В Столбцах продолжается подготовка к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Большое внимание уделили пешеходным связям – заменили плитку, выполнили понижение борта. Провели ямочный ремонт дорог, обновили асфальтное покрытие. Появились новые арт-объекты, а еще установили цветочницы – их закупили более 70 штук. Озеленили и центральные улицы, всего высадили почти 30 000 цветов.

Сейчас основные силы брошены на ремонт социальных объектов, домов и кинотеатра. К празднику они приобретут яркие краски и современный вид.

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:

Активно ведется работа по текущему капитальному ремонту жилищного фонда, по благоустройству придомовых территорий, по благоустройству и ремонту уличной дорожной сети. В 2022 году произведены работы по закладке нового парка на площади более 10 гектаров, произведена посадка порядка 1 300 деревьев. В перспективе там появятся пешеходные связи, центральная аллея будет расположена. Также предусмотрено на перспективу устройство детских игровых, спортивных площадок. Также часть парка будет для тихого отдыха.