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Провели работы по закладке нового парка. В Столбцах продолжают готовиться к «Дожинкам-2022»

14 июня 2022 13:30
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Новости Беларуси. В Столбцах продолжается подготовка к областному фестивалю-ярмарке тружеников села «Дожинки-2022», сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Большое внимание уделили пешеходным связям – заменили плитку, выполнили понижение борта. Провели ямочный ремонт дорог, обновили асфальтное покрытие. Появились новые арт-объекты, а еще установили цветочницы – их закупили более 70 штук. Озеленили и центральные улицы, всего высадили почти 30 000 цветов.

Провели работы по закладке нового парка. В Столбцах продолжают готовиться к «Дожинкам-2022»-1

Сейчас основные силы брошены на ремонт социальных объектов, домов и кинотеатра. К празднику они приобретут яркие краски и современный вид.

Провели работы по закладке нового парка. В Столбцах продолжают готовиться к «Дожинкам-2022»-4

Евгений Кондратович, начальник отдела архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства Столбцовского райисполкома:
Активно ведется работа по текущему капитальному ремонту жилищного фонда, по благоустройству придомовых территорий, по благоустройству и ремонту уличной дорожной сети. В 2022 году произведены работы по закладке нового парка на площади более 10 гектаров, произведена посадка порядка 1 300 деревьев. В перспективе там появятся пешеходные связи, центральная аллея будет расположена. Также предусмотрено на перспективу устройство детских игровых, спортивных площадок. Также часть парка будет для тихого отдыха.

Провели работы по закладке нового парка. В Столбцах продолжают готовиться к «Дожинкам-2022»-7

Продолжается и благоустройство озера. Здесь установят игровые площадки и зоны отдыха. На воде запустят фонтан, установят навесы на острове. Попасть туда можно будет по красивому широкому мостику с современным освещением.

# Дожинки # общество # Евгений Кондратович # Фотофакт

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