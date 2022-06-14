Зданию почти 40 лет. Как изменится детский сад по улице Иркутской в Минске после капремонта?

Новости Беларуси. Продолжается комплексная застройка территории Партизанского проспекта: улиц Кулешова – Шишкина, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Стройка ведется несколько лет. Уже возвели шесть жилых домов, два многоуровневых паркинга и крупный торговый центр. Также появились новые улицы и проезды, велопарковки и детские площадки. Сейчас идет строительство двух 17-этажных и одного 10-этажного домов. Последний объект сдадут в 2023 году. Кроме того, сейчас идет капремонт детского сада по улице Иркутской, зданию уже около 40 лет. Его планируют сдать к началу учебного года.

Игнат Носко, директор УКС Заводского района:

Выполнены все работы по черновым инженерным сетям, сейчас ведутся отделочные работы, выполнены сантехнические работы. Мы установили уже все системы отопления, вентиляции, канализации. Сейчас выполняем работы по отделке пищеблока. В составе объекта предусмотрено 10 групповых, из них две ясельных групповых и одна для детей с нарушением речи.

Ольга Кореневская, заместитель начальника управления по образованию администрации Заводского района:

На первом этаже будут располагаться две ясельные группы, одна дошкольная группа. На втором этаже будут располагаться пять дошкольных групп, а также группа для детей с тяжелыми нарушениями речи. Будет предусмотрена возможность для изучения детьми правил дорожного движения.