С запахом кока-колы или с формой листьев, как у дуба. Какие необычные сорта пеларгонии можно вырастить самому?

Пеларгония, или (как ее часто называют) герань, растение очень известное. Пару десятилетий назад редко какой дом обходился без этого цветка, который украшал и деревенские, и городские подоконники. Затем мода на пеларгонию прошла, но чтобы спустя время вернуться вновь – с уже новыми интересными вариантами привычного растения.

«Старайтесь сильно не переливать». Как правильно выращивать и размножать пеларгонию в домашних условиях Галина Шамшур, младший научный сотрудник Центрального ботанического сада г. Минска:

Селекционеры пошли очень далеко и выращивают очень много разных сортов и видов. У нас в саду в коллекции есть королевская пеларгония, зональная, группа «Ангелы», плющелистная, еще ее называют ампельная, и пеларгония душистая, видовая.

Королевскую пеларгонию не очень любят выращивать дома, но хотя я бы сказала: одна из красивейших видов пеларгонии, потому что у нее очень красивые соцветия. Дома на окошке, как правило, выращивают зональную пеларгонию. Сейчас селекционеры пошли очень далеко. Розебудная зональная в виде розочек – интересная, красивая.

«Stellar», звездчатая пеларгония. У стелларов практически у всех сортов форма листа такая необычная.

Есть тюльпановидная.

Группа «Ангел». У них форма такая каскадная. Мы не формируем, он растет сам по себе. В горшочек посадили по несколько череночков и вот за три года мы получили такой красивый шар, который украсит любую лоджию, балкон, вход у дома.

Это у нас душистая пеларгония. В XIX веке ее ставили на окна, потому что у этой пеларгонии могут быть цветочки невзрачные, но ее каждый кустик источает какой-то запах и использовали их как ароматизатор воздуха. Барышни в юбках ходили, задевали растение и такой был запах.

Это у нас сорт «Clorinda». Запах листиков у них такой насыщенного кедра, елкой пахнет, очень вкусно. Это новый сорт «Cola Bottles», пахнет кока-колой, довольно тоже интересный.

Есть сорт «Royal Oak». Форма листика, как у дуба, очень похожий, насыщенный такой кустик.

У нас еще есть такой с запахом лимона и розы целый букет. Вот эта «Lady Plymouth» пахнет мелисской, я бы сказала, хотя в описании написан «букет».

«Bontrosai» пахнет лимоном.

Клуб коллекционеров пеларгоний пополняется с каждым днем. Оно и понятно – при таком огромном выборе хочется собрать у себя как можно больше оригинальных сортов. Тем более, что пеларгония может украшать не только квартиру и балкон, но и сад. При этом куст растения можно сохранить не на один сезон. Галина Шамшур:

Пеларгония любит холодную зимовку. Температура зимой должна быть 10-15 градусов. Можно разместить, если у кого-то застекленные лоджии. Но перед зимовкой мы берем куст, стараемся все эти побеги обрезать.