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Наталья Кочанова: «Мы встретимся с нашим Президентом и обсудим актуальные вопросы внешней и внутренней политики»

25 мая 2021 13:56
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Новости Беларуси. 26 мая Александр Лукашенко выступит с заявлением в Овальном зале парламента. С просьбой об этой встрече к главе государства обратились депутаты и сенаторы. Президент предложение поддержал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Наталья Эйсмонт о предстоящем выступлении Александра Лукашенко: «Состоится дискуссия по широкому кругу вопросов»

Наталья Кочанова: «Мы встретимся с нашим Президентом и обсудим актуальные вопросы внешней и внутренней политики»-1

Очевидно, что ключевой темой завтрашней встречи станут последние резонансные события, а также другие вопросы актуальной повестки дня. Сегодня их обсудили в обеих палатах Национального собрания. Завтра парламентарии и представители общественности смогут задать волнующие вопросы главе государства, а также обсудить предложение о переносе местных выборов и нюансы конституционной реформы.

Наталья Кочанова: «Мы встретимся с нашим Президентом и обсудим актуальные вопросы внешней и внутренней политики»-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Мы сегодня встретились с Владимиром Павловичем Андрейченко, председателем Палаты представителей, где обсудили актуальные вопросы повестки дня наших палат, работы наших палат – Палаты представителей и Совета Республики. Зная о том, что Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями нашей страны, где можно было бы обсудить актуальные вопросы и внешней политики, и внутренней политики.

Александр Григорьевич принял наше предложение, и завтра в Овальном зале состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, где мы встретимся с нашим Президентом и обсудим актуальные вопросы внешней и внутренней политики нашей страны.

# Государственная политика # общество # Наталья Кочанова # Александр Лукашенко # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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