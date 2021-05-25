Наталья Кочанова: «Мы встретимся с нашим Президентом и обсудим актуальные вопросы внешней и внутренней политики»

Новости Беларуси. 26 мая Александр Лукашенко выступит с заявлением в Овальном зале парламента. С просьбой об этой встрече к главе государства обратились депутаты и сенаторы. Президент предложение поддержал, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что ключевой темой завтрашней встречи станут последние резонансные события, а также другие вопросы актуальной повестки дня. Сегодня их обсудили в обеих палатах Национального собрания. Завтра парламентарии и представители общественности смогут задать волнующие вопросы главе государства, а также обсудить предложение о переносе местных выборов и нюансы конституционной реформы.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Мы сегодня встретились с Владимиром Павловичем Андрейченко, председателем Палаты представителей, где обсудили актуальные вопросы повестки дня наших палат, работы наших палат – Палаты представителей и Совета Республики. Зная о том, что Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко хотел выступить с заявлением, мы обратились к нему с просьбой, чтобы Александр Григорьевич выступил перед парламентариями нашей страны, где можно было бы обсудить актуальные вопросы и внешней политики, и внутренней политики.

Александр Григорьевич принял наше предложение, и завтра в Овальном зале состоится совместное заседание Палаты представителей и Совета Республики, где мы встретимся с нашим Президентом и обсудим актуальные вопросы внешней и внутренней политики нашей страны.